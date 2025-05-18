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Идеальный смузи — заряд бодрости в твоем стакане, который удивит простотой ингредиентов

1:50
Еда

Морковь, сельдерей и апельсиновый сок — звучит как начало диетического эксперимента. Но этот смузи — не наказание за калории, а настоящее открытие. Он густой, яркий, насыщенный и совсем не "травяной" — благодаря мёду всё сбалансировано, с лёгкой сладостью и цитрусовой свежестью. А главное — готовится за 10 минут, максимум.

смузи
Фото: flickr.com by Sonia Belviso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
смузи

Что нужно (на 1 порцию)

  • Сельдерей (черешковый) — 80 г (примерно 2 стебля)

  • Морковь — 50 г

  • Апельсин — примерно 75 г

  • Мёд — 2 ч. ложки

Подготовка ингредиентов

Сельдерей хорошо промойте и нарежьте тонкими пластинками — так он лучше взобьётся. Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке. Из половины апельсина отожмите сок — можно с мякотью, это только добавит текстуры и пользы.

Сборка и взбивание

Сложите в чашу блендера морковь, сельдерей, сок апельсина и мёд. Взбивайте на высокой скорости до состояния гладкого пюре. Обычно хватает пары минут. Получится густой, ярко-оранжевый напиток с освежающим, чуть пряным вкусом.

Как подавать

Перелейте смузи в стакан и пейте сразу — он максимально полезен и вкусен именно свежим. Никаких украшений не нужно, хотя кубик льда или мята могут освежить и внешний вид, и настроение.

Почему это стоит попробовать

Сельдерей в сладком напитке — звучит странно, но в этом сочетании он раскрывается по-новому. Морковь добавляет мягкости и текстуры, апельсин — яркости, а мёд всё соединяет. Такой смузи отлично бодрит утром, заменяет перекус и даже улучшает настроение.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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