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Добавьте в тесто один фрукт — и ваши сырники заиграют новыми вкусами

2:08
Еда

Эти сырники получаются мягкими, с яркой цитрусовой ноткой и лёгкой сладостью. Они не приторные, не разваливаются на сковороде, не требуют кулинарного образования — просто радуют вкусом и ароматом. А ещё они невероятно хороши со сметаной, мёдом или просто с чашкой чая.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Что понадобится (на 4 порции)

  • Творог — 500 г

  • Апельсин — 1 шт.

  • Мука — 5 ст. ложек + немного для подпыла

  • Сахар — 5 ст. ложек

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — щепотка

  • Растительное масло для жарки — 3 ст. ложки

Подготовка ингредиентов

Апельсин промойте, обдайте кипятком и вытрите насухо. Снимите цедру — примерно 2 чайные ложки. Из половины апельсина выжмите сок (достаточно 5-6 ложек). Смешайте сок и цедру — получится ароматная заправка для теста.

Творог выложите в миску. Если он зернистый — перетрите через сито или разомните вилкой до гладкости. Добавьте яйцо, сахар, соль, апельсиновую смесь и просеянную муку. Всё перемешайте. Можно воспользоваться блендером, если хочется идеально гладкую текстуру.

Формируем сырники

Стол слегка присыпьте мукой. Тесто разделите на 8 частей, скатайте из каждой шарик и придайте форму сырника. Для аккуратных краёв можно слегка покрутить заготовку о лезвие ножа — проверенный трюк.

Обжариваем

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите сырники и обжаривайте на среднем огне около 4 минут с каждой стороны. Они должны стать румяными и ароматными. Если не любите лишнее масло — переложите сырники на бумажное полотенце.

Подача

Готовые сырники — это уже праздник, но со сметаной или мёдом они превращаются в настоящий десерт. Их можно есть тёплыми, охлаждёнными или даже на следующий день — если, конечно, что-то останется.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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