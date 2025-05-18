Добавьте в тесто один фрукт — и ваши сырники заиграют новыми вкусами

Эти сырники получаются мягкими, с яркой цитрусовой ноткой и лёгкой сладостью. Они не приторные, не разваливаются на сковороде, не требуют кулинарного образования — просто радуют вкусом и ароматом. А ещё они невероятно хороши со сметаной, мёдом или просто с чашкой чая.
Творог — 500 г
Апельсин — 1 шт.
Мука — 5 ст. ложек + немного для подпыла
Сахар — 5 ст. ложек
Яйцо — 1 шт.
Соль — щепотка
Растительное масло для жарки — 3 ст. ложки
Апельсин промойте, обдайте кипятком и вытрите насухо. Снимите цедру — примерно 2 чайные ложки. Из половины апельсина выжмите сок (достаточно 5-6 ложек). Смешайте сок и цедру — получится ароматная заправка для теста.
Творог выложите в миску. Если он зернистый — перетрите через сито или разомните вилкой до гладкости. Добавьте яйцо, сахар, соль, апельсиновую смесь и просеянную муку. Всё перемешайте. Можно воспользоваться блендером, если хочется идеально гладкую текстуру.
Стол слегка присыпьте мукой. Тесто разделите на 8 частей, скатайте из каждой шарик и придайте форму сырника. Для аккуратных краёв можно слегка покрутить заготовку о лезвие ножа — проверенный трюк.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите сырники и обжаривайте на среднем огне около 4 минут с каждой стороны. Они должны стать румяными и ароматными. Если не любите лишнее масло — переложите сырники на бумажное полотенце.
Готовые сырники — это уже праздник, но со сметаной или мёдом они превращаются в настоящий десерт. Их можно есть тёплыми, охлаждёнными или даже на следующий день — если, конечно, что-то останется.
Приятного аппетита!
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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