Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт не только выглядит празднично, но и удивляет сочетанием вкусов: сочная морковь, сладкий ананас и нежнейший крем делают его фаворитом на любом столе. А тот факт, что это морковный торт, выдают только тёртые остатки на тёрке — вкус говорит совсем о другом.

Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковный торт

Ингредиенты (на 16 порций)

Для теста:

Морковь (натёртая на крупной тёрке) — 3 стакана

Консервированный ананас (кубиками, отжатый) — 230 г

Яйца — 2 шт.

Яичные белки — 2 шт.

Растительное масло — четверть стакана

Мука — 2 стакана

Сахар — три четверти стакана

Сода — 2 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 1 ст. л.

Масло для смазывания формы

Для крема:

Сливочный сыр — 230 г

Размягчённое сливочное масло — 2 ст. л.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Сахарная пудра — 3 стакана

Молоко — 1-2 ч. л. (обезжиренное)

Подготовка теста

Разогрейте духовку до 180°C. В одной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, соду, соль, корицу. В другой — ананас, масло, яйца, белки и ваниль. Перелейте жидкую часть в сухую и перемешайте. Добавьте натёртую морковь, всё хорошо соедините.

Выпечка коржей

Разделите тесто между двумя смазанными маслом формами (диаметр — 20 см). Выпекайте около 25 минут. Готовность — по сухой деревянной палочке. Дайте остыть 10 минут в форме, затем полностью охладите на решётке (не менее часа).

Готовим крем

Сливочный сыр, масло и ваниль взбейте до однородности. Постепенно всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать на низкой скорости. Добавьте немного молока до нужной консистенции — крем должен быть густым, но легко намазываться.

Сборка торта

На сервировочное блюдо выложите первый корж, смажьте кремом. Сверху — второй корж. Обильно покройте торт кремом со всех сторон. Уберите в холодильник на пару часов — и можно подавать.

Что в итоге

Это не просто морковный торт. Это десерт с характером — нежный, в меру сладкий, с неожиданным фруктовым послевкусием. В нём нет ничего лишнего, и при этом он абсолютно праздничный.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

