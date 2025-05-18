Хрустят, тянутся, исчезают — пирожки, которые сложно не готовить каждый день

Если времени на готовку — минимум, а вкусного и сытного хочется прямо сейчас, спасают простые и гениальные блюда. Эти хрустящие конвертики из тонкого лаваша с сыром, яйцом и зелёным луком — идеальный пример. Делать легко, есть приятно, а результат — как из хорошей кулинарной книги: с румяной корочкой и тянущимся сыром внутри.
Лаваш тонкий — 200 г
Куриные яйца — 4 шт. (3 варёных для начинки, 1 для обмакивания)
Твёрдый сыр — 120 г
Зелёный лук — 40 г
Сметана или майонез — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Отварите 3 яйца заранее, остудите, очистите и нарежьте мелким кубиком.
Мелко нарежьте зелёный лук.
Натрите сыр — подойдёт любой, главное, чтобы хорошо плавился.
Смешайте яйца, сыр, лук, сметану и щепотку соли. Начинка готова.
Лаваш нарежьте полосками шириной 8-9 см.
На край каждой полоски выложите ложку начинки и заверните в треугольник, как показано на фото (или по принципу "самого скучного оригами").
Взбейте оставшееся яйцо с солью, обмакните в него конвертики со всех сторон.
Обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки — по 3-5 минут с каждой стороны.
Зелёный лук можно заменить на обжаренный репчатый, если хочется мягче и слаще.
Лаваш удобнее резать ножницами — аккуратнее и быстрее.
Следите за температурой масла: сильный огонь может поджарить снаружи, но не прогреть внутри.
Подавать можно с кетчупом, сметаной или просто так — они и без всего хороши.
Никакого теста — лаваш всё решает.
Уходит 30-35 минут на всё, включая варку яиц.
Подходит и на завтрак, и на перекус, и на работу в ланчбокс.
Начинка может быть любой — этот рецепт легко адаптировать под остатки из холодильника.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.