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Хрустят, тянутся, исчезают — пирожки, которые сложно не готовить каждый день

2:14
Еда

Если времени на готовку — минимум, а вкусного и сытного хочется прямо сейчас, спасают простые и гениальные блюда. Эти хрустящие конвертики из тонкого лаваша с сыром, яйцом и зелёным луком — идеальный пример. Делать легко, есть приятно, а результат — как из хорошей кулинарной книги: с румяной корочкой и тянущимся сыром внутри.

Лепешки с мясом
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лепешки с мясом

Что понадобится

  • Лаваш тонкий — 200 г

  • Куриные яйца — 4 шт. (3 варёных для начинки, 1 для обмакивания)

  • Твёрдый сыр — 120 г

  • Зелёный лук — 40 г

  • Сметана или майонез — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Как готовить

  1. Отварите 3 яйца заранее, остудите, очистите и нарежьте мелким кубиком.

  2. Мелко нарежьте зелёный лук.

  3. Натрите сыр — подойдёт любой, главное, чтобы хорошо плавился.

  4. Смешайте яйца, сыр, лук, сметану и щепотку соли. Начинка готова.

  5. Лаваш нарежьте полосками шириной 8-9 см.

  6. На край каждой полоски выложите ложку начинки и заверните в треугольник, как показано на фото (или по принципу "самого скучного оригами").

  7. Взбейте оставшееся яйцо с солью, обмакните в него конвертики со всех сторон.

  8. Обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки — по 3-5 минут с каждой стороны.

Полезные советы

  • Зелёный лук можно заменить на обжаренный репчатый, если хочется мягче и слаще.

  • Лаваш удобнее резать ножницами — аккуратнее и быстрее.

  • Следите за температурой масла: сильный огонь может поджарить снаружи, но не прогреть внутри.

  • Подавать можно с кетчупом, сметаной или просто так — они и без всего хороши.

Почему это удобно

  • Никакого теста — лаваш всё решает.

  • Уходит 30-35 минут на всё, включая варку яиц.

  • Подходит и на завтрак, и на перекус, и на работу в ланчбокс.

  • Начинка может быть любой — этот рецепт легко адаптировать под остатки из холодильника.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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