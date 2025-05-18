Хрустят, тянутся, исчезают — пирожки, которые сложно не готовить каждый день

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Если времени на готовку — минимум, а вкусного и сытного хочется прямо сейчас, спасают простые и гениальные блюда. Эти хрустящие конвертики из тонкого лаваша с сыром, яйцом и зелёным луком — идеальный пример. Делать легко, есть приятно, а результат — как из хорошей кулинарной книги: с румяной корочкой и тянущимся сыром внутри.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лепешки с мясом

Что понадобится

Лаваш тонкий — 200 г

Куриные яйца — 4 шт. (3 варёных для начинки, 1 для обмакивания)

Твёрдый сыр — 120 г

Зелёный лук — 40 г

Сметана или майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как готовить

Отварите 3 яйца заранее, остудите, очистите и нарежьте мелким кубиком. Мелко нарежьте зелёный лук. Натрите сыр — подойдёт любой, главное, чтобы хорошо плавился. Смешайте яйца, сыр, лук, сметану и щепотку соли. Начинка готова. Лаваш нарежьте полосками шириной 8-9 см. На край каждой полоски выложите ложку начинки и заверните в треугольник, как показано на фото (или по принципу "самого скучного оригами"). Взбейте оставшееся яйцо с солью, обмакните в него конвертики со всех сторон. Обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки — по 3-5 минут с каждой стороны.

Полезные советы

Зелёный лук можно заменить на обжаренный репчатый, если хочется мягче и слаще.

Лаваш удобнее резать ножницами — аккуратнее и быстрее.

Следите за температурой масла: сильный огонь может поджарить снаружи, но не прогреть внутри.

Подавать можно с кетчупом, сметаной или просто так — они и без всего хороши.

Почему это удобно

Никакого теста — лаваш всё решает.

Уходит 30-35 минут на всё, включая варку яиц.

Подходит и на завтрак, и на перекус, и на работу в ланчбокс.

Начинка может быть любой — этот рецепт легко адаптировать под остатки из холодильника.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

