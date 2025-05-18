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Секрет раскрыт: диетолог объяснила, какой йогурт полезнее — 0% или 2%

1:41
Еда

Многие считают, что йогурт с нулевым содержанием жира — это самый здоровый выбор. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Не только жир имеет значение

Хотя 0% йогурт считается низкокалорийным и обезжиренным, у него есть свои минусы. Например, в процессе удаления жира из молока часто теряется витамин D. Этот важный элемент необходим для усвоения кальция и поддержания здоровья костей.

По словам диетолога Катерины Николаиду, которое приводит shape.gr, если вы следите за уровнем витамина D в организме, стоит рассмотреть вариант с 2% йогуртом. Он содержит больше питательных веществ, которые способствуют усвоению этого витамина, что делает его более предпочтительным выбором.

Преимущества 2% йогурта

Помимо витамина D, 2% йогурт имеет и другие плюсы. Жир в его составе помогает лучше усваивать питательные вещества и обеспечивает длительное чувство сытости. Это особенно полезно, если вы стремитесь избегать частых перекусов.

Какой йогурт выбрать?

Выбор зависит от ваших целей и предпочтений. Если вы следите за потреблением жиров и ищете источник нежирного белка, 0% йогурт может быть отличным вариантом. Если же вы хотите повысить уровень витамина D и сохранить больше полезных веществ, лучше выбрать 2% йогурт.

В конечном итоге, оба варианта имеют свои преимущества. Главное — учитывать свои индивидуальные потребности и выбирать тот йогурт, который подходит именно вам.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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