Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо

Котлеты из гречки с грибами — это как раз тот случай, когда простые продукты превращаются в нечто вкусное, душевное и сытное. А если потушить их в томатном соке, получится настоящий кулинарный хит, который легко заменит мясо.
Гречневая крупа — 200 г
Шампиньоны — 150 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Томатный сок — 300 мл
Пшеничная мука — 4 ст. л.
Растительное масло — 50 мл
Лавровый лист — 2 шт.
Сахар — щепотка
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Промойте крупу и залейте двумя стаканами воды. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Слейте остатки воды, откиньте на дуршлаг и дайте слегка остыть.
Очистите и мелко нарежьте лук. Грибы тоже нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде с двумя ложками масла обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте грибы и готовьте до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В большой миске соедините отварную гречку, обжаренные грибы с луком, чеснок, две ложки муки, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.
Преобразуйте всё в однородную массу при помощи погружного блендера или мясорубки. Консистенция должна напоминать мягкий фарш, из которого легко лепятся котлеты.
Сформируйте небольшие котлетки. Каждый шарик обваляйте в муке и стряхните лишнюю. Вы получите примерно 20-21 котлету.
На оставшемся растительном масле обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Старайтесь не перегревать сковороду, чтобы они не подгорели и остались мягкими внутри.
Сложите котлеты обратно в сковороду или жаропрочную форму. Залейте томатным соком, добавьте щепотку сахара, соль и перец по вкусу. Вложите лавровый лист. Накройте крышкой и тушите 5-7 минут на слабом огне.
Котлеты готовы! Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, свежим овощным салатом или гречкой (да, двойная доза гречки — это не ошибка, а удовольствие). Блюдо отлично подойдёт для поста, вегетарианского стола или просто тех дней, когда хочется чего-то лёгкого, но сытного.
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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