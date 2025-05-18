Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нецензурные рамки на номерах — больше не шутки: закон может остановить
Франция наградила уехавшего из РФ Серебренникова за вклад в мировую культуру
Секретное оружие к мясу, блинам и утренней каше — брусничное варенье
Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов

Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо

2:48
Еда

Котлеты из гречки с грибами — это как раз тот случай, когда простые продукты превращаются в нечто вкусное, душевное и сытное. А если потушить их в томатном соке, получится настоящий кулинарный хит, который легко заменит мясо.

Гречка
Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гречка

Ингредиенты (на 4 порции / около 20 котлеток)

  • Гречневая крупа — 200 г

  • Шампиньоны — 150 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Чеснок — 2-3 зубчика

  • Томатный сок — 300 мл

  • Пшеничная мука — 4 ст. л.

  • Растительное масло — 50 мл

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Сахар — щепотка

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Подготовка гречки

Промойте крупу и залейте двумя стаканами воды. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Слейте остатки воды, откиньте на дуршлаг и дайте слегка остыть.

Подготовка овощей

Очистите и мелко нарежьте лук. Грибы тоже нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде с двумя ложками масла обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте грибы и готовьте до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Смешиваем ингредиенты

В большой миске соедините отварную гречку, обжаренные грибы с луком, чеснок, две ложки муки, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.

Измельчаем массу

Преобразуйте всё в однородную массу при помощи погружного блендера или мясорубки. Консистенция должна напоминать мягкий фарш, из которого легко лепятся котлеты.

Формируем и панируем котлеты

Сформируйте небольшие котлетки. Каждый шарик обваляйте в муке и стряхните лишнюю. Вы получите примерно 20-21 котлету.

Обжариваем

На оставшемся растительном масле обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Старайтесь не перегревать сковороду, чтобы они не подгорели и остались мягкими внутри.

Тушим в томатном соусе

Сложите котлеты обратно в сковороду или жаропрочную форму. Залейте томатным соком, добавьте щепотку сахара, соль и перец по вкусу. Вложите лавровый лист. Накройте крышкой и тушите 5-7 минут на слабом огне.

Подача

Котлеты готовы! Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, свежим овощным салатом или гречкой (да, двойная доза гречки — это не ошибка, а удовольствие). Блюдо отлично подойдёт для поста, вегетарианского стола или просто тех дней, когда хочется чего-то лёгкого, но сытного.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры
Тайное оружие: какой алкоголь выбирают стройные люди?
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас
Цветёт? Не зевай — один приём в это время удваивает урожай томатов без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.