Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из гречки с грибами — это как раз тот случай, когда простые продукты превращаются в нечто вкусное, душевное и сытное. А если потушить их в томатном соке, получится настоящий кулинарный хит, который легко заменит мясо.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Ингредиенты (на 4 порции / около 20 котлеток)

Гречневая крупа — 200 г

Шампиньоны — 150 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Томатный сок — 300 мл

Пшеничная мука — 4 ст. л.

Растительное масло — 50 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Сахар — щепотка

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Подготовка гречки

Промойте крупу и залейте двумя стаканами воды. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Слейте остатки воды, откиньте на дуршлаг и дайте слегка остыть.

Подготовка овощей

Очистите и мелко нарежьте лук. Грибы тоже нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде с двумя ложками масла обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте грибы и готовьте до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Смешиваем ингредиенты

В большой миске соедините отварную гречку, обжаренные грибы с луком, чеснок, две ложки муки, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.

Измельчаем массу

Преобразуйте всё в однородную массу при помощи погружного блендера или мясорубки. Консистенция должна напоминать мягкий фарш, из которого легко лепятся котлеты.

Формируем и панируем котлеты

Сформируйте небольшие котлетки. Каждый шарик обваляйте в муке и стряхните лишнюю. Вы получите примерно 20-21 котлету.

Обжариваем

На оставшемся растительном масле обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Старайтесь не перегревать сковороду, чтобы они не подгорели и остались мягкими внутри.

Тушим в томатном соусе

Сложите котлеты обратно в сковороду или жаропрочную форму. Залейте томатным соком, добавьте щепотку сахара, соль и перец по вкусу. Вложите лавровый лист. Накройте крышкой и тушите 5-7 минут на слабом огне.

Подача

Котлеты готовы! Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, свежим овощным салатом или гречкой (да, двойная доза гречки — это не ошибка, а удовольствие). Блюдо отлично подойдёт для поста, вегетарианского стола или просто тех дней, когда хочется чего-то лёгкого, но сытного.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

