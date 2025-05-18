Коллеги с дошираками завидуют и вздыхают: опять она с этим вкусным салатом

Кто сказал, что вкусное — это обязательно жирное, сложное и долгое в приготовлении? Салат с консервированным тунцом и яблоком — настоящий кулинарный парадокс: сочетает пользу, простоту и неожиданную свежесть. Белок и Омега-3 из тунца, витамины и клетчатка из яблок, лёгкая кислинка лимона, хруст грецких орехов и сладость кукурузы — каждый ингредиент играет свою партию, создавая гармоничную мелодию вкуса.
Тунец консервированный — 400 г
Яблоки (лучше кисло-сладкие сорта) — 4 шт.
Кукуруза — 250 г
Грецкие орехи — 100 г
Корень сельдерея — по вкусу
Лимонный сок — 1 ст. л.
Майонез — 6 ст. л.
Сметана — 4 ст. л.
Перец, соль, сухие специи — по вкусу
Начните с яблок. Нарежьте их кубиками и сбрызните лимонным соком — это сохранит цвет и добавит пикантную кислинку. Кожуру можно оставить, если она не слишком жёсткая. Сразу отправьте яблоки в салатник.
Грецкие орехи мелко порубите и добавьте к яблокам. Следом натрите сельдерей — он освежает и отлично сочетается с рыбой. Всыпьте кукурузу, предварительно слив жидкость, и перемешайте.
Теперь — тунец. Аккуратно разомните его вилкой, избавившись от лишней жидкости, и добавьте к остальным ингредиентам.
Отдельно приготовьте заправку: смешайте сметану, майонез, приправьте по вкусу. Можно использовать йогурт, чтобы сделать салат легче. Добавляйте специи аккуратно, особенно если используете готовые смеси — в них часто уже есть соль.
Когда всё готово — соедините ингредиенты с заправкой и аккуратно перемешайте. Готово! Салат получается насыщенным, но лёгким, подходит и для повседневного меню, и для праздничного стола.
Хрустящие яблоки делают салат интереснее — не берите слишком мягкие сорта.
Орехи можно заменить семечками, если хочется меньше жира.
Лимонный сок можно заменить апельсиновым для более мягкого вкуса.
Заправку лучше добавить незадолго до подачи — так салат сохранит свежесть.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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