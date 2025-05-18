На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х

Этот салат — как любимая песня из 2000-х: простой, родной, вызывает ностальгию и одновременно удивляет свежим звучанием. Казалось бы — курочка, фасоль, овощи, немного соуса… Но вот на сцену выходят кириешки, и всё превращается в гастро-шоу! Хруст, сытность, сочность и пикантный акцент — всё в одной миске.
Он собирается за 15-20 минут, выглядит нарядно, а вкус вызывает: "Ого, что это было?!". Можно подавать к семейному ужину, брать с собой на пикник или ставить на праздничный стол — и в любом случае гости будут просить добавки.
Куриное филе — 300 г
Красная фасоль консервированная — 200 г
Болгарский перец — 150 г
Помидоры — 200 г
Петрушка — 10 г
Сухарики (кириешки) — 100 г
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соевый соус — 1,5 ст. л.
Чёрный молотый перец — по вкусу
Курицу отварить или запечь, остудить и нарезать кубиками.
Овощи — болгарский перец и помидоры — нарезать такими же аккуратными кубиками. Петрушку мелко нашинковать.
Фасоль промыть и дать ей хорошо стечь.
Смешать всё в глубоком салатнике, заправить соевым соусом, маслом и перцем.
Сухарики добавлять прямо перед подачей, чтобы сохранить хруст — либо подать их отдельно, как интерактивный элемент блюда.
Можно использовать курицу, приготовленную заранее — например, остатки от ужина.
Если сухарики сильно солёные, уменьшите количество соевого соуса.
Хотите сделать салат по-домашнему — поджарьте сухарики из батона сами с чесноком и травами.
Нарезайте ингредиенты одинакового размера — салат будет смотреться эстетично.
Помидоры лучше брать плотные, чтобы не потекли и не "расплылись" в салате.
Это именно тот случай, когда "дёшево и сердито" превращается в "вкусно и модно". Ни дорогих продуктов, ни сложных соусов, ни кулинарной акробатики. Зато на выходе — блюдо, которое уходит со стола первым. Хрустящие кириешки делают его особенным — добавляют текстуру, характер и ту самую изюминку, ради которой хочется повторить. И повторить. И снова.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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