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На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х

2:38
Еда

Этот салат — как любимая песня из 2000-х: простой, родной, вызывает ностальгию и одновременно удивляет свежим звучанием. Казалось бы — курочка, фасоль, овощи, немного соуса… Но вот на сцену выходят кириешки, и всё превращается в гастро-шоу! Хруст, сытность, сочность и пикантный акцент — всё в одной миске.

Салат
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Он собирается за 15-20 минут, выглядит нарядно, а вкус вызывает: "Ого, что это было?!". Можно подавать к семейному ужину, брать с собой на пикник или ставить на праздничный стол — и в любом случае гости будут просить добавки.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Куриное филе — 300 г

  • Красная фасоль консервированная — 200 г

  • Болгарский перец — 150 г

  • Помидоры — 200 г

  • Петрушка — 10 г

  • Сухарики (кириешки) — 100 г

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соевый соус — 1,5 ст. л.

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить

  1. Курицу отварить или запечь, остудить и нарезать кубиками.

  2. Овощи — болгарский перец и помидоры — нарезать такими же аккуратными кубиками. Петрушку мелко нашинковать.

  3. Фасоль промыть и дать ей хорошо стечь.

  4. Смешать всё в глубоком салатнике, заправить соевым соусом, маслом и перцем.

  5. Сухарики добавлять прямо перед подачей, чтобы сохранить хруст — либо подать их отдельно, как интерактивный элемент блюда.

Хитрости и советы

  • Можно использовать курицу, приготовленную заранее — например, остатки от ужина.

  • Если сухарики сильно солёные, уменьшите количество соевого соуса.

  • Хотите сделать салат по-домашнему — поджарьте сухарики из батона сами с чесноком и травами.

  • Нарезайте ингредиенты одинакового размера — салат будет смотреться эстетично.

  • Помидоры лучше брать плотные, чтобы не потекли и не "расплылись" в салате.

Итог: салат, который хрустит, сытно обнимает и не надоедает

Это именно тот случай, когда "дёшево и сердито" превращается в "вкусно и модно". Ни дорогих продуктов, ни сложных соусов, ни кулинарной акробатики. Зато на выходе — блюдо, которое уходит со стола первым. Хрустящие кириешки делают его особенным — добавляют текстуру, характер и ту самую изюминку, ради которой хочется повторить. И повторить. И снова.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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