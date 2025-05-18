На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — как любимая песня из 2000-х: простой, родной, вызывает ностальгию и одновременно удивляет свежим звучанием. Казалось бы — курочка, фасоль, овощи, немного соуса… Но вот на сцену выходят кириешки, и всё превращается в гастро-шоу! Хруст, сытность, сочность и пикантный акцент — всё в одной миске.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Он собирается за 15-20 минут, выглядит нарядно, а вкус вызывает: "Ого, что это было?!". Можно подавать к семейному ужину, брать с собой на пикник или ставить на праздничный стол — и в любом случае гости будут просить добавки.

Ингредиенты (на 4 порции)

Куриное филе — 300 г

Красная фасоль консервированная — 200 г

Болгарский перец — 150 г

Помидоры — 200 г

Петрушка — 10 г

Сухарики (кириешки) — 100 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соевый соус — 1,5 ст. л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить

Курицу отварить или запечь, остудить и нарезать кубиками. Овощи — болгарский перец и помидоры — нарезать такими же аккуратными кубиками. Петрушку мелко нашинковать. Фасоль промыть и дать ей хорошо стечь. Смешать всё в глубоком салатнике, заправить соевым соусом, маслом и перцем. Сухарики добавлять прямо перед подачей, чтобы сохранить хруст — либо подать их отдельно, как интерактивный элемент блюда.

Хитрости и советы

Можно использовать курицу, приготовленную заранее — например, остатки от ужина.

Если сухарики сильно солёные, уменьшите количество соевого соуса.

Хотите сделать салат по-домашнему — поджарьте сухарики из батона сами с чесноком и травами.

Нарезайте ингредиенты одинакового размера — салат будет смотреться эстетично.

Помидоры лучше брать плотные, чтобы не потекли и не "расплылись" в салате.

Итог: салат, который хрустит, сытно обнимает и не надоедает

Это именно тот случай, когда "дёшево и сердито" превращается в "вкусно и модно". Ни дорогих продуктов, ни сложных соусов, ни кулинарной акробатики. Зато на выходе — блюдо, которое уходит со стола первым. Хрустящие кириешки делают его особенным — добавляют текстуру, характер и ту самую изюминку, ради которой хочется повторить. И повторить. И снова.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

