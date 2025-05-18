Мёд или сахар: разоблачаем сладкую правду — что полезнее для здоровья

Многие выбирают мёд вместо сахара, стремясь к более естественному питанию. Но действительно ли мёд полезнее? Диетолог и кулинарный продюсер Даниэла Мейре помогает разобраться в этом вопросе.

Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветочный мёд

Мёд и сахар: в чем разница?

Оба продукта содержат простые углеводы, но их влияние на организм различается. Мед — это натуральный продукт, созданный пчелами. Он богат витаминами (B1, B2, B6) и минералами (калий, кальций, магний), а также антиоксидантами и биологически активными соединениями. Сахар — результат глубокой переработки, не содержащий полезных веществ и обладающий высокой калорийностью.

Сравнение:

В столовой ложке меда (20 г) около 61 калории.

В таком же количестве сахара (10 г) — около 40 калорий.

Мед слаще сахара, поэтому его можно использовать в меньших количествах.

Однако, несмотря на полезные свойства меда, его употребление должно быть умеренным. Избыток простых углеводов, независимо от их источника, может привести к набору веса, резистентности к инсулину и хроническому воспалению.

Гликемический индекс

Гликемический индекс (ГИ) показывает, как продукт влияет на уровень сахара в крови. У меда он ниже, чем у рафинированного сахара, особенно у темных сортов. Это связано с тем, что мед содержит фруктозу и глюкозу в разных пропорциях. Чем больше фруктозы, тем ниже ГИ.

Тем не менее мед все равно повышает уровень сахара в крови, что важно учитывать людям с диабетом. Даже при более низком ГИ, мед не является безопасной заменой сахару для этой категории, напоминает receitas.globo.com.

Противопоказания к употреблению меда

Диабетики : мед может повышать уровень сахара в крови, хотя и не так сильно, как рафинированный сахар. Его можно использовать крайне осторожно и в небольших количествах.

: мед может повышать уровень сахара в крови, хотя и не так сильно, как рафинированный сахар. Его можно использовать крайне осторожно и в небольших количествах. Дети до 1 года : мед может содержать споры бактерий Clostridium botulinum, которые опасны для младенцев. Употребление меда в этом возрасте может вызвать ботулизм.

: мед может содержать споры бактерий Clostridium botulinum, которые опасны для младенцев. Употребление меда в этом возрасте может вызвать ботулизм. Аллергики: мед может содержать пыльцу и вызывать аллергические реакции.

Альтернативы меду

Для тех, кто хочет снизить гликемическое воздействие сахара, существуют безопасные альтернативы:

Ксилит и эритрит — полиолы с низким ГИ, нейтральным вкусом и хорошей переносимостью.

Стевия и тауматин — натуральные, некалорийные подсластители, идеально подходящие для диабетиков.

Финики и спелые бананы — добавляют вкус, клетчатку и микроэлементы.

Аллюлоза — новый подсластитель с низким ГИ, антиоксидантными свойствами и почти нулевым влиянием на уровень сахара в крови.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

