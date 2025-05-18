Мёд или сахар: разоблачаем сладкую правду — что полезнее для здоровья

Многие выбирают мёд вместо сахара, стремясь к более естественному питанию. Но действительно ли мёд полезнее? Диетолог и кулинарный продюсер Даниэла Мейре помогает разобраться в этом вопросе.
Мёд и сахар: в чем разница?
Оба продукта содержат простые углеводы, но их влияние на организм различается. Мед — это натуральный продукт, созданный пчелами. Он богат витаминами (B1, B2, B6) и минералами (калий, кальций, магний), а также антиоксидантами и биологически активными соединениями. Сахар — результат глубокой переработки, не содержащий полезных веществ и обладающий высокой калорийностью.
Сравнение:
Однако, несмотря на полезные свойства меда, его употребление должно быть умеренным. Избыток простых углеводов, независимо от их источника, может привести к набору веса, резистентности к инсулину и хроническому воспалению.
Гликемический индекс
Гликемический индекс (ГИ) показывает, как продукт влияет на уровень сахара в крови. У меда он ниже, чем у рафинированного сахара, особенно у темных сортов. Это связано с тем, что мед содержит фруктозу и глюкозу в разных пропорциях. Чем больше фруктозы, тем ниже ГИ.
Тем не менее мед все равно повышает уровень сахара в крови, что важно учитывать людям с диабетом. Даже при более низком ГИ, мед не является безопасной заменой сахару для этой категории, напоминает receitas.globo.com.
Противопоказания к употреблению меда
Альтернативы меду
Для тех, кто хочет снизить гликемическое воздействие сахара, существуют безопасные альтернативы:
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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