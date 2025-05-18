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Сливки делают своё дело: эта рыба получается настолько нежной, что все завидуют

2:38
Еда

Иногда хочется приготовить что-то быстрое, но при этом роскошное, как в меню хорошего ресторана. Чтобы с первого взгляда — "вау!", с первого укуса — "ммм…", и чтобы никто не догадался, что всё это — за 45 минут и без кулинарных подвигов. Запечённая сёмга в сливочно-горчичном соусе — это как раз такой случай.

Лосось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лосось

Нежная, сочная рыба, мягкий сливочный вкус, нотки зелени, немного пикантности от горчицы — всё в этом рецепте будто собрано для того, чтобы покорять вкусовые рецепторы. А главное — готовится элементарно. Даже если на кухне вы пока новичок, всё получится с первого раза.

Что понадобится (на 4 порции)

Основное:

  • Сёмга (филе или стейки) — 500 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • Сливки (10-20%) — 500 мл

  • Горчица (не острая, можно зернистую) — 2 ч. л.

  • Яичные желтки — 2 шт.

  • Зелень (укроп, петрушка, базилик, эстрагон — на выбор) — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовьте рыбу. Филе или стейки промойте и обсушите. Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и оставьте на 10-15 минут промариноваться.

  2. Сделайте соус. В миске взбейте желтки со сливками. Добавьте горчицу, мелко нарезанную зелень и немного лимонной цедры. Перемешайте до однородности.

  3. Запекаем! Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите рыбу в форму для запекания, залейте её соусом. Поставьте в духовку на 20-25 минут.

  4. Готово. Достаньте рыбу, дайте немного остыть — и подавайте!

Полезные советы

  • Используйте форму, подходящую по размеру — чтобы соус покрывал рыбу, но не "убегал".

  • Если хотите более воздушную текстуру, можно добавить немного взбитых сливок в соус.

  • Подойдёт гарнир из риса, картофеля или свежих овощей — ничего лишнего, чтобы не перебить вкус рыбы.

Финальный штрих: еда для тех, кто не готовит — но любит вкусно есть

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет удивить, не запарившись. Идеально подойдёт для ужина с друзьями, романтического вечера или "шика без повода". Один запах чего стоит! Сливки, рыба, свежая зелень, лимон — всё вместе создаёт эффект настоящего гастрономического чуда без особых усилий.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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