Взрыв вкуса: этот блендерный торт с овощами покорит сердца даже гурманов – быстрее не бывает!

Для тех, кто ценит практичность на кухне, блендерный торт станет отличным выбором. Этот простой рецепт требует всего несколько ингредиентов: яйца, молоко, масло, мука, разрыхлитель и овощи. Начинка получается нежной и кремовой, с добавлением моркови, кукурузы и сыра моцарелла.
Для приготовления необходимо смешать все ингредиенты в блендере, а затем запечь в духовке около 40 минут. Такой торт станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда.
Ингредиенты для блендерного торта:
Приготовление:
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Бле́ндер (англ. blender «смеситель, смешиватель») — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.
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