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Взрыв вкуса: этот блендерный торт с овощами покорит сердца даже гурманов – быстрее не бывает!

1:42
Еда

Для тех, кто ценит практичность на кухне, блендерный торт станет отличным выбором. Этот простой рецепт требует всего несколько ингредиентов: яйца, молоко, масло, мука, разрыхлитель и овощи. Начинка получается нежной и кремовой, с добавлением моркови, кукурузы и сыра моцарелла.

Пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пирог

Для приготовления необходимо смешать все ингредиенты в блендере, а затем запечь в духовке около 40 минут. Такой торт станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда.

Ингредиенты для блендерного торта:

  • 2 яйца;
  • 1,5 стакана молока;
  • 0,5 стакана масла;
  • 1 стакан пшеничной муки;
  • 1 столовая ложка разрыхлителя;
  • 1 тертая морковь;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 1 стакан тертого сыра моцарелла;
  • Тертый пармезан по вкусу.

Приготовление:

  1. В блендере взбейте 2 яйца, 1,5 стакана молока и 0,5 стакана масла в течение 2 минут.
  2. Добавьте 1 стакан муки и 1 столовую ложку разрыхлителя, продолжайте взбивать до однородной консистенции.
  3. Вылейте половину получившейся массы в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
  4. Сверху выложите тертую морковь, кукурузу и сыр моцарелла.
  5. Добавьте оставшуюся массу и посыпьте тертым пармезаном.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки.
  7. Подавайте сразу после приготовления, советует receitas.globo.com.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Бле́ндер (англ. blender «смеситель, смешиватель») — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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