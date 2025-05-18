Взрыв вкуса: этот блендерный торт с овощами покорит сердца даже гурманов – быстрее не бывает!

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто ценит практичность на кухне, блендерный торт станет отличным выбором. Этот простой рецепт требует всего несколько ингредиентов: яйца, молоко, масло, мука, разрыхлитель и овощи. Начинка получается нежной и кремовой, с добавлением моркови, кукурузы и сыра моцарелла.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пирог

Для приготовления необходимо смешать все ингредиенты в блендере, а затем запечь в духовке около 40 минут. Такой торт станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда.

Ингредиенты для блендерного торта:

2 яйца;

1,5 стакана молока;

0,5 стакана масла;

1 стакан пшеничной муки;

1 столовая ложка разрыхлителя;

1 тертая морковь;

1 банка консервированной кукурузы;

1 стакан тертого сыра моцарелла;

Тертый пармезан по вкусу.

Приготовление:

В блендере взбейте 2 яйца, 1,5 стакана молока и 0,5 стакана масла в течение 2 минут. Добавьте 1 стакан муки и 1 столовую ложку разрыхлителя, продолжайте взбивать до однородной консистенции. Вылейте половину получившейся массы в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Сверху выложите тертую морковь, кукурузу и сыр моцарелла. Добавьте оставшуюся массу и посыпьте тертым пармезаном. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки. Подавайте сразу после приготовления, советует receitas.globo.com.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Бле́ндер (англ. blender «смеситель, смешиватель») — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.

