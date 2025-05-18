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Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья

2:46
Еда

Картофель фри и картофельное пюре с маслом и сливками — это не просто вкусные блюда, но и источник питательных веществ. Однако многие считают их вредными, что не совсем верно. Например, картофельный сок, который часто недооценивают, может стать отличной альтернативой другим фруктовым и овощным сокам благодаря своему мягкому вкусу и богатому составу.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Польза картофельного сока

Картофель содержит витамины группы В, витамин С, калий, железо, фосфор, клетчатку, антиоксиданты и другие полезные вещества. В отличие от вареного, печёного или жареного картофеля, в соке сохраняются многие из этих компонентов.

  • Укрепление иммунной системы. Картофель богат витамином С, который помогает укрепить иммунитет и бороться с инфекциями. Чашка картофельного сока может покрыть суточную норму этого витамина.
  • Улучшение пищеварения. Клетчатка в картофельном соке способствует нормализации работы кишечника и помогает при запорах.
  • Здоровье костей. Картофель содержит кальций, магний, фосфор, железо и цинк, которые поддерживают здоровье костей и их прочность.
  • Здоровье сердца. Калий, клетчатка и витамины С и В6 в картофельном соке способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.
  • Поддержка работы мозга. Альфа-липоевая кислота и витамины группы В, содержащиеся в картофеле, могут улучшить когнитивные функции и психическое здоровье.
  • Увлажнение кожи. Витамин С в картофельном соке помогает увлажнять кожу, улучшать её внешний вид и защищать от вредного воздействия окружающей среды.
  • Восстановление после тренировок. Картофельный сок помогает восстановить электролитный баланс благодаря содержанию натрия и калия, которые теряются с потом.

Как приготовить картофельный сок

  1. Тщательно вымойте картофель с помощью губки для овощей.
  2. Удалите зелёные или тёмные пятна, но оставьте кожуру, так как в ней содержится большая часть питательных веществ.
  3. Нарежьте картофель на кусочки и пропустите через соковыжималку.

Хранение картофеля

Для сохранения питательных веществ картофель следует хранить в тёмном и сухом месте при температуре от 7 до 10°C. Избегайте длительного воздействия солнечного света, чтобы предотвратить образование соланина, который придаёт картофелю зелёный цвет. Также не рекомендуется хранить картофель рядом с луком, так как это ускоряет его порчу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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