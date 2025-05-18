Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья

Картофель фри и картофельное пюре с маслом и сливками — это не просто вкусные блюда, но и источник питательных веществ. Однако многие считают их вредными, что не совсем верно. Например, картофельный сок, который часто недооценивают, может стать отличной альтернативой другим фруктовым и овощным сокам благодаря своему мягкому вкусу и богатому составу.
Польза картофельного сока
Картофель содержит витамины группы В, витамин С, калий, железо, фосфор, клетчатку, антиоксиданты и другие полезные вещества. В отличие от вареного, печёного или жареного картофеля, в соке сохраняются многие из этих компонентов.
Как приготовить картофельный сок
Хранение картофеля
Для сохранения питательных веществ картофель следует хранить в тёмном и сухом месте при температуре от 7 до 10°C. Избегайте длительного воздействия солнечного света, чтобы предотвратить образование соланина, который придаёт картофелю зелёный цвет. Также не рекомендуется хранить картофель рядом с луком, так как это ускоряет его порчу.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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