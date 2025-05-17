Столовая СССР: Топ-5 блюд, которых боялись, но всё равно ели

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это место, где происходило единение с судьбой.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

За 35 копеек ты получал комплекс обеденного риска: тебя мог ждать гастрономический триумф… или котлета, которая тебя не ждала вовсе. Представляем главные "страшилки" общепита, которые ели, морщась — но доедали до конца.

1. Котлета "по-киевски"

Идея отличная: куриная грудка с маслом внутри. Но на деле — хрустящая мина.

Масло внутри — как лава: обжигало душу и пальцы.

Панировка — могла отбивать гвозди.

Курицу вы, может, и не найдёте, но масло — точно.

2. Омлет паровой

Не путать с завтраком шефа, это было скорее философское блюдо.

Воздушный с виду, но плотный как цемент.

Иногда выглядел так, будто его делали по схеме: "сначала яйца, потом пар, потом недоверие".

Ели, потому что: а) есть хочется, б) альтернатива — манная каша.

3. Тефтели в подливе

Они никогда не были идентичны. Могли быть мясные, хлебные или из чего-то третьего, о чём спрашивать не рекомендовалось.

Подлива — универсальная субстанция: ею заливали, спасали и маскировали.

Есть тефтели без хлеба считалось опасным — вдруг поймёшь вкус.

4. Рыбная запеканка

Кто сказал, что хек и манка не могут быть друзьями? СССР сказал. Блюдо пахло воспоминаниями о морском ветре и подвале одновременно.

И всё равно: с чёрным хлебом, с маринованной капустой — заходит.

5. Кисель

Это была не жидкость. Это была субстанция. Иногда его резали ложкой. Иногда — пили. Иногда — просто смотрели.

Что объединяет эти блюда? Все их ели. Никто не признавался. И почти каждый спустя годы с ностальгией говорил: "Вот бы сейчас такую тефтельку с подливой, как в 87-м…".