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Столовая СССР: Топ-5 блюд, которых боялись, но всё равно ели

2:06
Еда

Советская столовая — это место, где происходило единение с судьбой.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

За 35 копеек ты получал комплекс обеденного риска: тебя мог ждать гастрономический триумф… или котлета, которая тебя не ждала вовсе. Представляем главные "страшилки" общепита, которые ели, морщась — но доедали до конца.

1. Котлета "по-киевски"

Идея отличная: куриная грудка с маслом внутри. Но на деле — хрустящая мина.

  • Масло внутри — как лава: обжигало душу и пальцы.
  • Панировка — могла отбивать гвозди.
  • Курицу вы, может, и не найдёте, но масло — точно.

2. Омлет паровой

Не путать с завтраком шефа, это было скорее философское блюдо.

  • Воздушный с виду, но плотный как цемент.
  • Иногда выглядел так, будто его делали по схеме: "сначала яйца, потом пар, потом недоверие".

Ели, потому что: а) есть хочется, б) альтернатива — манная каша.

3. Тефтели в подливе

Они никогда не были идентичны. Могли быть мясные, хлебные или из чего-то третьего, о чём спрашивать не рекомендовалось.

  • Подлива — универсальная субстанция: ею заливали, спасали и маскировали.
  • Есть тефтели без хлеба считалось опасным — вдруг поймёшь вкус.

4. Рыбная запеканка

Кто сказал, что хек и манка не могут быть друзьями? СССР сказал. Блюдо пахло воспоминаниями о морском ветре и подвале одновременно.

И всё равно: с чёрным хлебом, с маринованной капустой — заходит.

5. Кисель

Это была не жидкость. Это была субстанция. Иногда его резали ложкой. Иногда — пили. Иногда — просто смотрели.

Что объединяет эти блюда? Все их ели. Никто не признавался. И почти каждый спустя годы с ностальгией говорил: "Вот бы сейчас такую тефтельку с подливой, как в 87-м…".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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