Столовая СССР: Топ-5 блюд, которых боялись, но всё равно ели

Советская столовая — это место, где происходило единение с судьбой.
За 35 копеек ты получал комплекс обеденного риска: тебя мог ждать гастрономический триумф… или котлета, которая тебя не ждала вовсе. Представляем главные "страшилки" общепита, которые ели, морщась — но доедали до конца.
1. Котлета "по-киевски"
Идея отличная: куриная грудка с маслом внутри. Но на деле — хрустящая мина.
2. Омлет паровой
Не путать с завтраком шефа, это было скорее философское блюдо.
Ели, потому что: а) есть хочется, б) альтернатива — манная каша.
3. Тефтели в подливе
Они никогда не были идентичны. Могли быть мясные, хлебные или из чего-то третьего, о чём спрашивать не рекомендовалось.
4. Рыбная запеканка
Кто сказал, что хек и манка не могут быть друзьями? СССР сказал. Блюдо пахло воспоминаниями о морском ветре и подвале одновременно.
И всё равно: с чёрным хлебом, с маринованной капустой — заходит.
5. Кисель
Это была не жидкость. Это была субстанция. Иногда его резали ложкой. Иногда — пили. Иногда — просто смотрели.
Что объединяет эти блюда? Все их ели. Никто не признавался. И почти каждый спустя годы с ностальгией говорил: "Вот бы сейчас такую тефтельку с подливой, как в 87-м…".
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Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.