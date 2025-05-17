Вроде бы каша, а вроде бы десерт: как обмануть организм и порадовать мышцы одновременно

Когда за окном холодно, хочется чего-то тёплого, уютного и вкусного. Но если вы придерживаетесь питания с пользой для фигуры, простая овсянка может превратиться в настоящий суперзавтрак. Как? Добавьте немного белка и вкуса — и вы получите не просто еду, а заряд энергии на весь день.
Вот как превратить обычный завтрак в питательную и ароматную порцию комфорта — с помощью рецепта протеинового овсяного пудинга от нутрициолога Лаис Мурты.
"Овсянка богата сложными углеводами, которые способствуют выработке короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике. Это помогает поддерживать иммунитет, здоровье клеток кишечника и снижать воспаления", — объясняет нутрициолог Лаис Мурта.
200 мл миндального или кокосового молока
2 столовые ложки (30 г) овсяных хлопьев
1 спелый банан
1/2 порции шоколадного сывороточного протеина
Смешайте овсянку с молоком и поставьте в микроволновку на 1 минуту.
Добавьте половину банана (разомните её вилкой) и протеин. Перемешайте.
Перед подачей украсьте оставшейся частью банана.
По желанию можно добавить корицу, ягоды или немного измельчённых орехов/миндаля.
Такой пудинг отлично подойдёт как на завтрак, так и на полдник. Он не только насыщает и согревает, но и способствует выработке серотонина — гормона радости, который ночью превращается в мелатонин и помогает спокойно уснуть.
"Этот рецепт усиливает ощущение комфорта и помогает телу расслабиться к вечеру", — подчёркивает Лаис Мурта.
Овсянка — натуральный пребиотик. Она питает полезные бактерии в кишечнике, улучшая пищеварение и настроение.
Сывороточный протеин ускоряет восстановление мышц. Особенно полезен после утренней тренировки.
Корица, добавленная в овсянку, помогает контролировать уровень сахара в крови. Отлично подходит для тех, кто следит за инсулиновым балансом.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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