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Картофель: едим и худеем?! 5 причин полюбить этот овощ и 2 причины ограничить его

3:35
Еда

Картофель — один из самых востребованных овощей, и его популярность сложно переоценить. Этот продукт обладает множеством полезных свойств, несмотря на его неоднозначную репутацию.

Тушёный картофель
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёный картофель

Картофель является ценным источником витаминов, минералов и питательных веществ, включая сложные углеводы. Они играют важную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия.

Однако картофель часто ассоциируется с нездоровыми блюдами, такими как картофель фри и чипсы. Это связано с тем, что многие люди предпочитают жарить картофель, что увеличивает его калорийность и содержание жиров.

Важно помнить, что углеводы не являются врагами. Они необходимы для поддержания энергии и нормального функционирования организма. Картофель может стать отличным источником углеводов, если его правильно приготовить, отмечает shape.gr.

5 причин включить картофель в рацион

  1. Поддержка пищеварения. Картофель содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника. Растворимая клетчатка находится внутри картофеля, а нерастворимая — в кожуре. Продукты с клетчаткой помогают предотвратить запоры и поддерживают здоровье пищеварительной системы.
  2. Безглютеновая диета. Картофель — отличная альтернатива для тех, кто избегает глютена. Глютен содержится в пшенице, ячмене и ржи и может вызывать проблемы с пищеварением. Картофель не содержит глютена и является хорошим источником клетчатки и углеводов.
  3. Улучшение здоровья кишечника. Если вы хотите улучшить здоровье кишечника, выбирайте охлаждённый картофель. В горячем виде крахмал быстро превращается в глюкозу, повышая уровень сахара в крови. Однако когда картофель остывает, крахмал превращается в резистентный крахмал, который действует как клетчатка, улучшая пищеварение.
  4. Чувство сытости и контроль веса. Картофель — низкокалорийный продукт, который быстро насыщает. Он содержит много воды, клетчатки и белка, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом. Картофель поможет вам дольше чувствовать сытость и избежать переедания.
  5. Энергия для тренировок. Картофель богат сложными углеводами, которые обеспечивают организм энергией. Это особенно важно для тех, кто занимается спортом. Одна средняя картофелина содержит около 26 граммов углеводов, что помогает поддерживать высокий уровень энергии во время тренировок.

2 причины ограничить употребление картофеля

  1. Повышение уровня сахара в крови. Картофель содержит углеводы, которые могут повышать уровень сахара в крови. Это может быть проблемой для людей с диабетом или предрасположенностью к нему. Чтобы минимизировать риск, выбирайте более здоровые способы приготовления картофеля, такие как варка или запекание.
  2. Влияние на память и когнитивные функции. Жареный картофель, особенно с добавками, может негативно влиять на память и когнитивные способности. Исследования показывают, что регулярное употребление жареных продуктов может ухудшить память и снизить когнитивные функции. Чтобы сохранить здоровье мозга, отдавайте предпочтение более здоровым способам приготовления картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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