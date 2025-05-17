Секрет раскрыт: эти 3 продукта становятся в разы полезнее после разогрева – диетологи в шоке!

Разогревание пищи, приготовленной накануне, — привычное дело. Но знаете ли вы, что некоторые продукты становятся еще полезнее, если их разогреть, вместо того чтобы есть сразу после приготовления? Всё благодаря резистентным крахмалам — углеводам, которые не перевариваются в тонком кишечнике, а усваиваются бактериями в толстом.
Диетолог Кэти Сэнгер, которую цитирует shape.gr, объясняет, что резистентный крахмал образуется, когда крахмалистые продукты подвергаются тепловой обработке, а затем охлаждаются. При повторном разогреве структура крахмала изменяется, делая его более устойчивым к перевариванию. Таким образом, он попадает в толстый кишечник, где действует как пребиотик, поддерживая полезные бактерии.
Активация резистентного крахмала — простой и научно обоснованный способ улучшить здоровье кишечника, наслаждаясь любимыми блюдами.
Таким образом, разогревание некоторых продуктов не только сохраняет их вкус, но и делает их более полезными для здоровья.
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