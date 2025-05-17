Секрет раскрыт: эти 3 продукта становятся в разы полезнее после разогрева – диетологи в шоке!

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Разогревание пищи, приготовленной накануне, — привычное дело. Но знаете ли вы, что некоторые продукты становятся еще полезнее, если их разогреть, вместо того чтобы есть сразу после приготовления? Всё благодаря резистентным крахмалам — углеводам, которые не перевариваются в тонком кишечнике, а усваиваются бактериями в толстом.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка с мясом и фасолью

Диетолог Кэти Сэнгер, которую цитирует shape.gr, объясняет, что резистентный крахмал образуется, когда крахмалистые продукты подвергаются тепловой обработке, а затем охлаждаются. При повторном разогреве структура крахмала изменяется, делая его более устойчивым к перевариванию. Таким образом, он попадает в толстый кишечник, где действует как пребиотик, поддерживая полезные бактерии.

Активация резистентного крахмала — простой и научно обоснованный способ улучшить здоровье кишечника, наслаждаясь любимыми блюдами.

Продукты, которые стоит разогреть перед употреблением

Бобовые. Чечевица, фасоль и нут богаты резистентным крахмалом. Охлаждение после приготовления усиливает этот эффект. Овес. Овес — источник клетчатки и резистентного крахмала. Приготовление, охлаждение и повторный разогрев сохраняют клетчатку и усиливают образование резистентного крахмала. Паста. Макароны, хранящиеся в холодильнике, содержат больше резистентного крахмала. Организм перерабатывает его как клетчатку, что стимулирует рост полезных бактерий и снижает скачки уровня глюкозы в крови. Кроме того, в них меньше калорий.

Таким образом, разогревание некоторых продуктов не только сохраняет их вкус, но и делает их более полезными для здоровья.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.



Овёс (лат. Avéna) — род однолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), включающий широко известный вид — овёс посевной, возделываемый в промышленных масштабах как пищевое и кормовое растение.

