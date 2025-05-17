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Топ-5 лучших мировых блюд из макарон

1:43
Еда

Макароны — это поистине межнациональное блюдо.

Паста с помидорами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста с помидорами

Вот топ-5 лучших блюд из макарон, которые получили признание за вкус, универсальность и популярность по всему миру.

1. Паста Карбонара (Pasta alla Carbonara) — Италия

Ингредиенты: Спагетти, яйца, сыр Пекорино Романо (или Пармезан), гуанчиале (можно заменить на бекон), чёрный перец.
Особенности: Без сливок! Соус готовится на основе яиц и сыра, создавая кремовую текстуру.

2. Лазанья (Lasagna) — Италия

Ингредиенты: Листы лазаньи, мясной соус (например, болоньезе), соус бешамель, сыр (моцарелла, пармезан).
Особенности: Слоистая запеканка, насыщенная вкусом и текстурами.

3. Макароны по-флотски — Россия

Ингредиенты: Макароны (обычно рожки), фарш (чаще всего говяжий или свиной), лук, соль, перец.
Особенности: Простое и сытное блюдо, ставшее классикой русской кухни.

4. Паста с соусом Песто (Pasta al Pesto) — Италия

Ингредиенты: Паста (обычно фузилли или тальятелле), песто (базилик, кедровые орешки, пармезан, чеснок, оливковое масло).
Особенности: Освежающий аромат базилика и насыщенный орехово-сырный вкус.

5. Мак-н-чиз (Mac and Cheese) — США

Ингредиенты: Макароны (обычно ракушки или локти), сливочно-сырный соус (чеддер, молоко, масло).
Особенности: Классика американского комфорта, особенно в запечённом варианте с хрустящей корочкой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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