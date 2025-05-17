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Ваш главный враг в тарелке: секреты самой популярной приправы

1:58
Еда

Соль — один из древнейших и важнейших продуктов в рационе человека. Без неё не может полноценно функционировать ни одна клетка нашего организма. Но важен не сам факт её потребления, а то, сколько мы её едим. Пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана поделилась полезной информацией о пользе и вреде соли.

соль
Фото: pxhere
соль

В чём польза соли?

  • Регулирует водно-солевой баланс в организме и помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

  • Участвует в передаче нервных импульсов и работе мышц.

  • Содержащийся в соли натрий необходим для функционирования сердца и мозга.

  • Йодированная соль помогает предотвращать болезни щитовидной железы.

Когда соль становится вредной?

Чрезмерное потребление соли может навредить организму и стать причиной различных заболеваний:

  • Повышает артериальное давление, увеличивая нагрузку на сердце.

  • Может вызывать отеки.

  • Нагрузка на почки и сердце возрастает.

  • Увеличивается риск инсульта, инфаркта и остеопороза.

  • Часто мы даже не замечаем, что перебарщиваем с солью — ведь она содержится в готовых продуктах, таких как колбасы, сыры, соусы.

Сколько соли можно употреблять в день?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не превышать норму в 5 граммов соли в сутки — это примерно одна чайная ложка.

Несколько простых советов

  • Старайтесь солить еду меньше, заменяйте соль специями и травами.

  • Читайте состав на упаковках продуктов, обращайте внимание на содержание соли.

  • Если у вас есть хронические заболевания, особенно важно контролировать потребление соли.

Если вы контролируете потребление соли, она не враг. Всё дело в балансе. Не мало и не много — а в меру.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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