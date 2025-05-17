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Забудьте о карбонаре: блюдо, без которого даже Папа Римский не начнет мессу

2:21
Еда

В то время как весь мир только знакомится с новым Папой Римским, становится понятно одно: у него прекрасный вкус. И не только в духовных вопросах, но и в гастрономии. Несмотря на то, что многие ожидали, что новым папским фаворитом станет классическая итальянская карбонара, сердце Льва XIV покорило блюдо сицилийской кухни.

Салат с кальмаром
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с кальмаром

Кто он — Папа Прево?

Мы пока знаем о нём немного. В отличие от Папы Франциска, чья любовь к простоте и скромности была очевидна даже в мелочах — например, в дешёвых часах Swatch и отказе от традиционной обуви, — Папа Прево всё ещё остаётся загадкой. Но известно главное: он харизматичный, дружелюбный и умеет находить общий язык с каждым — будь то журналист или звезда тенниса.

Американец с душой гурмана

Будучи американцем, Папа Прево питается страстью к итальянской кухне. Но, вопреки римским традициям, его кулинарные предпочтения явно склоняются в сторону Сицилии.

Двадцать лет Перу: как Анды повлияли на вкусы Папы

Большую часть своей миссионерской жизни Лев XIV провёл в Южной Америке, особенно в Перу. В своей первой речи после избрания он тепло вспоминал эту страну — и даже говорил на испанском.

"Чего мне будет не хватать? Многих вещей, которых я не знаю: севиче, козлятина, секо… там так много всего", — сказал он два года назад в интервью.

Его вкусы, как говорят те, кто готовил для него еду, были очень простыми: ему нравилось почти всё, и готовить для него было настоящим удовольствием.

От севиче до Сицилии — гастрономическая нить

Севиче, перуанское блюдо из маринованной сырой рыбы с лимонным соком и специями, — это не просто ностальгия для Льва XIV. Это символ, связывающий его годы в Перу и любовь к сицилийской кухне. Ведь многие сицилийские рецепты действительно напоминают андинские традиции. Неудивительно, что любимое блюдо Папы — это именно вариация севиче по-сицилийски.

Это блюдо он ест каждое воскресенье. Настолько регулярно и преданно, что, как говорят очевидцы, если оно не подано — месса может и не начаться.

Уточнения

Па́пство (лат  Pontifex Romanus) — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий па́пу ри́мского, то есть дословно отца Рима, видимым главой всей Католической церкви.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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