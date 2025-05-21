Хлеб мягкий, как новый, даже через неделю — и это уже тревожный сигнал

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, он бессмертен. Хлеб из супермаркета может лежать на кухне неделями и оставаться как новенький. Ни пятнышка плесени, ни подозрительного запаха. Чудо? Увы, нет. Это — работа консервантов, газа и герметичного пластика.

Фото: freepik is licensed under public domain ржаной хлеб

Что мешает хлебу портиться

Магазинный хлеб обрабатывают как "живой" продукт, который нужно остановить. Добавляют пропионаты (например, Е282), регуляторы кислотности и ускорители брожения. Всё это подавляет микрофлору, убивает натуральные процессы и превращает булку в стерильный объект.

Вместо живого теста — быстрая расстойка: тесто не бродит, а поднимается от добавок. Вроде хлеб, а будто сборная конструкция из компонентов.

Как работает упаковка

Сразу после выпечки хлеб запечатывают в плотный пластик — так, чтобы не пропускал воздух. Это блокирует кислород, а значит, плесень просто не может "дышать". Некоторые производители идут дальше — добавляют вкладыши с сорбентами или даже обрабатывают упаковку парами этанола. Как в обувной коробке, только внутри — батон.

Что будет, если всё-таки отсырел

Если пакет порвался, хлеб попал под солнце или нагрелся — чудо заканчивается. Даже с добавками плесень пробьётся через 7-10 дней. И тут главное: срезать зелёную точку бесполезно. Мицелий грибка проникает глубоко в мякиш, а вместе с ним — микотоксины, которые бьют по печени и иммунитету.

А что с обычным хлебом

Домашний хлеб живёт максимум неделю, и то — если хранить его в бумаге или полотенце. Если он не черствеет и не плесневеет две недели — перед вами продукт не из муки и дрожжей, а из рецептуры с "бонусами".

Уточнения

Пле́сень — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

