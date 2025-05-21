Тушёнка с подвохом: что добавляют в консервы, чтобы вы не заметили

Полки забиты, этикетки блестят, а внутри — не всегда то, что обещают. Мясные консервы стали популярнее: россияне всё чаще берут не только тушёнку, но и баночки с уткой, паштетами, индейкой и готовыми блюдами. Но вместе со спросом вырос и риск нарваться на мясо "с сюрпризом”.
На первом месте только мясо — свинина, говядина, индейка, утка. А не "мясо птицы", "субпродукты" или "белок растительного происхождения". Всё это признаки эконом-продукта, где вкуса — на минималках, а пользы — ноль. Настоящие консервы начинаются с понятного и точного названия ингредиентов.
Ароматизаторы, усилители вкуса, красители. Это не тушёнка, а химия в банке.
Желатин, крахмал и соевый белок. Используются для имитации густоты и объёма.
Фраза "мясо птицы" без уточнений. Это может быть всё - от кожи до перемолотых шей.
Кожа, хрящи, жилы и кости внутри банки. Мясо — это не это.
Кислый или странно пряный запах. Настоящие консервы пахнут мясом, а не ароматизатором "бабушкин обед".
Цена не всегда = качество. Но и дешёвые консервы, где "мясо" на третьем месте в составе, — повод задуматься. Хорошая тушёнка не требует усилителей: соль, перец, лавровый лист — всё. Остальное — маркетинг.
Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд. В СССР и современной РФ к тушёнке обычно относили любое мясо в консервных банках, вне зависимости от рецептуры и способа приготовления.
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