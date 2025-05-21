Тот случай, когда клубника решает всё: как один десерт делает вечер особенным

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — словно весна на ложке. Нежный крем, воздушное печенье, кисло-сладкий клубничный сироп и щепотка миндального хруста. Клубничный тирамису — это не просто десерт, а настоящая майская магия. Лёгкий, ароматный и… исчезающий быстрее, чем вы успеете достать камеру.

Что понадобится:

Для печенья (если делаете сами):

– 3 яйца

– 60 г сахара

– 50 г муки

– щепотка лимонного сока

– сахарная пудра для посыпки

Можно использовать готовое савоярди, если лень печь — результат всё равно будет отличным.

Для крема:

– 250 г маскарпоне

– 250 г жирных сливок (не менее 35%)

– 100 г сахарной пудры

– 5 желтков

– ваниль по вкусу

Для сиропа:

– 200 г клубники

– 2–3 ст. л. сахара

– лимонный сок по вкусу

Как готовить:

Печенье:

Белки + сахар + лимонный сок — взбить до пиков. Желтки с сахаром — отдельно до пышности. Смешать, просеять муку, аккуратно перемешать. Отсадить на пергамент, посыпать пудрой, печь 10–12 минут при 190°C. Остудить. Крем:

Желтки с пудрой — прогреть на водяной бане до лёгкого загустения, остудить, взбить. Вмешать маскарпоне, затем аккуратно добавить взбитые сливки. Сироп:

Клубнику — в блендер, потом прогреть с сахаром и лимонным соком. Получится ароматный кисло-сладкий соус. Сборка:

Печенье обмакнуть в сироп, выложить в форму, сверху — крем. Повторить слои. Убрать в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей — миндальные лепестки и любование результатом (если успеете).

Уточнения

Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.



