Тот случай, когда клубника решает всё: как один десерт делает вечер особенным

Этот рецепт — словно весна на ложке. Нежный крем, воздушное печенье, кисло-сладкий клубничный сироп и щепотка миндального хруста. Клубничный тирамису — это не просто десерт, а настоящая майская магия. Лёгкий, ароматный и… исчезающий быстрее, чем вы успеете достать камеру.
Для печенья (если делаете сами):
– 3 яйца
– 60 г сахара
– 50 г муки
– щепотка лимонного сока
– сахарная пудра для посыпки
Можно использовать готовое савоярди, если лень печь — результат всё равно будет отличным.
Для крема:
– 250 г маскарпоне
– 250 г жирных сливок (не менее 35%)
– 100 г сахарной пудры
– 5 желтков
– ваниль по вкусу
Для сиропа:
– 200 г клубники
– 2–3 ст. л. сахара
– лимонный сок по вкусу
Печенье:
Белки + сахар + лимонный сок — взбить до пиков. Желтки с сахаром — отдельно до пышности. Смешать, просеять муку, аккуратно перемешать. Отсадить на пергамент, посыпать пудрой, печь 10–12 минут при 190°C. Остудить.
Крем:
Желтки с пудрой — прогреть на водяной бане до лёгкого загустения, остудить, взбить. Вмешать маскарпоне, затем аккуратно добавить взбитые сливки.
Сироп:
Клубнику — в блендер, потом прогреть с сахаром и лимонным соком. Получится ароматный кисло-сладкий соус.
Сборка:
Печенье обмакнуть в сироп, выложить в форму, сверху — крем. Повторить слои. Убрать в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей — миндальные лепестки и любование результатом (если успеете).
Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.
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