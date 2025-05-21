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Тот случай, когда клубника решает всё: как один десерт делает вечер особенным

1:51
Еда

Этот рецепт — словно весна на ложке. Нежный крем, воздушное печенье, кисло-сладкий клубничный сироп и щепотка миндального хруста. Клубничный тирамису — это не просто десерт, а настоящая майская магия. Лёгкий, ароматный и… исчезающий быстрее, чем вы успеете достать камеру.

Что понадобится:

Для печенья (если делаете сами):
– 3 яйца
– 60 г сахара
– 50 г муки
– щепотка лимонного сока
– сахарная пудра для посыпки
Можно использовать готовое савоярди, если лень печь — результат всё равно будет отличным.

Для крема:
– 250 г маскарпоне
– 250 г жирных сливок (не менее 35%)
– 100 г сахарной пудры
– 5 желтков
– ваниль по вкусу

Для сиропа:
– 200 г клубники
– 2–3 ст. л. сахара
– лимонный сок по вкусу

Как готовить:

  1. Печенье:
    Белки + сахар + лимонный сок — взбить до пиков. Желтки с сахаром — отдельно до пышности. Смешать, просеять муку, аккуратно перемешать. Отсадить на пергамент, посыпать пудрой, печь 10–12 минут при 190°C. Остудить.

  2. Крем:
    Желтки с пудрой — прогреть на водяной бане до лёгкого загустения, остудить, взбить. Вмешать маскарпоне, затем аккуратно добавить взбитые сливки.

  3. Сироп:
    Клубнику — в блендер, потом прогреть с сахаром и лимонным соком. Получится ароматный кисло-сладкий соус.

  4. Сборка:
    Печенье обмакнуть в сироп, выложить в форму, сверху — крем. Повторить слои. Убрать в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей — миндальные лепестки и любование результатом (если успеете).

Уточнения

Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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