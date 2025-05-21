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Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит

1:26
Еда

Если у вас есть духовка, кусок рыбы и немного овощей — у вас есть идеальный ужин. Главное — не пересушить филе, не превратить морковь в уголь и не растерять весь аромат в процессе. Решение простое: запекаем всё вместе в фольге. Сочно, ароматно, полезно и без кулинарной паники.

Лосось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лосось

Что нужно для рецепта:

  • 600 г филе белой рыбы (треска, судак или что найдётся в морозилке)

  • 2 моркови

  • 1 сладкий перец

  • 1 цуккини

  • 1 луковица

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • Сок половины лимона

  • Соль, перец, зелень — по вкусу и вдохновению

Как готовить, чтобы получилось вкусно:

  1. Нарежьте овощи: морковь и цуккини — кружочками, лук — полукольцами, перец — полосками.

  2. Разогрейте духовку до 180°C.

  3. На противень застелите фольгу, выложите на неё овощи и сбрызните их маслом.

  4. Сверху уложите рыбу, полейте лимонным соком, посолите, поперчите.

  5. Заверните всё в герметичный «конверт» из фольги.

  6. Запекайте 25–30 минут.

Подавать можно прямо в фольге — откроете, и на вас пахнет паром, как в ресторане. Или аккуратно переложите на тарелку и украсьте свежей зеленью. Рыба останется сочной, овощи не развалятся, а кухня — чистой.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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