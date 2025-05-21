Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть духовка, кусок рыбы и немного овощей — у вас есть идеальный ужин. Главное — не пересушить филе, не превратить морковь в уголь и не растерять весь аромат в процессе. Решение простое: запекаем всё вместе в фольге. Сочно, ароматно, полезно и без кулинарной паники.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лосось

Что нужно для рецепта:

600 г филе белой рыбы (треска, судак или что найдётся в морозилке)

2 моркови

1 сладкий перец

1 цуккини

1 луковица

3 ст. л. оливкового масла

Сок половины лимона

Соль, перец, зелень — по вкусу и вдохновению

Как готовить, чтобы получилось вкусно:

Нарежьте овощи: морковь и цуккини — кружочками, лук — полукольцами, перец — полосками. Разогрейте духовку до 180°C. На противень застелите фольгу, выложите на неё овощи и сбрызните их маслом. Сверху уложите рыбу, полейте лимонным соком, посолите, поперчите. Заверните всё в герметичный «конверт» из фольги. Запекайте 25–30 минут.

Подавать можно прямо в фольге — откроете, и на вас пахнет паром, как в ресторане. Или аккуратно переложите на тарелку и украсьте свежей зеленью. Рыба останется сочной, овощи не развалятся, а кухня — чистой.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.



