Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит

Если у вас есть духовка, кусок рыбы и немного овощей — у вас есть идеальный ужин. Главное — не пересушить филе, не превратить морковь в уголь и не растерять весь аромат в процессе. Решение простое: запекаем всё вместе в фольге. Сочно, ароматно, полезно и без кулинарной паники.
600 г филе белой рыбы (треска, судак или что найдётся в морозилке)
2 моркови
1 сладкий перец
1 цуккини
1 луковица
3 ст. л. оливкового масла
Сок половины лимона
Соль, перец, зелень — по вкусу и вдохновению
Нарежьте овощи: морковь и цуккини — кружочками, лук — полукольцами, перец — полосками.
Разогрейте духовку до 180°C.
На противень застелите фольгу, выложите на неё овощи и сбрызните их маслом.
Сверху уложите рыбу, полейте лимонным соком, посолите, поперчите.
Заверните всё в герметичный «конверт» из фольги.
Запекайте 25–30 минут.
Подавать можно прямо в фольге — откроете, и на вас пахнет паром, как в ресторане. Или аккуратно переложите на тарелку и украсьте свежей зеленью. Рыба останется сочной, овощи не развалятся, а кухня — чистой.
Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.
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