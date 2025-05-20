Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд — гениальная идея: сэкономить на еде в аэропорту и взять с собой домашний бутерброд. Но на практике этот сэндвич может отправить вас не на пляж, а в санузел отеля. А заодно испортить настроение всем вокруг.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тост со шпинатом и сыром

Об этом предупреждает бортпроводница с 9-летним стажем — она видела всё: и протухшее мясо, и йогурт, превратившийся в газовую бомбу. И дело не в самой еде, а в том, как долго она лежит без холодильника — иногда до 6 часов ещё до взлёта.

Что точно не стоит брать

Домашние бутерброды с мясом или соусом — даже если они вкусные и упакованы в фольгу, после нескольких часов в рюкзаке они начинают "жить своей жизнью".

Мясо, курица, рыба — всё это идеальный кандидат на отравление.

Маринованные овощи, чеснок, лук — пахнут так, что экипажу хочется открыть аварийный выход.

Что можно взять спокойно

Свежие овощи без заправки — хрустят, не пахнут, не текут.

Нарезанные фрукты — лёгкие, освежают, безопасны.

Лапша быстрого приготовления — если попросите кипяток на борту. Но учтите: её запах любят не все.

Йогурты и творожки — только с охлаждением. Без термосумки — рискуете.

Золотое правило: еда должна быть не только вкусной, но и нейтральной для окружающих

Вам может казаться, что булочка с ветчиной — это мелочь. Но после 3 часов полёта без вентиляции она становится героем салона. Лучше выбирать безопасные и ненавязчивые перекусы, чтобы путешествие не запомнилось запахом и животом, который крутит.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем (англ. open sandwich).



