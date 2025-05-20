Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осторожно с гостиничными средствами: сотрудница рассказала, что прячется за крышкой шампуня
Летний щит: растим мелиссу лимонную и наслаждаемся отдыхом без укусов
Как вернуть густоту волос без салонов: рецепты масок, проверенные поколениями
Детский сквер в Омске оказался в лапах крыс — и никто не спешит их останавливать
Айтишника с 20-летним опытом заменили на ИИ: вот что происходит с жизнью мужчины, который стал курьером
Создатель фильма Жёлтый камень анонсирует новый боевик
Расчёска, которая портит волосы каждый день — проверь, не твоя ли
Ошибки, медали и миллионы: как Монетный двор в Париже вышел из кризиса с прибылью
Остров кошек хотят открыть, чтобы бездомных животных в Джакарте стало меньше

Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты

1:43
Еда

На первый взгляд — гениальная идея: сэкономить на еде в аэропорту и взять с собой домашний бутерброд. Но на практике этот сэндвич может отправить вас не на пляж, а в санузел отеля. А заодно испортить настроение всем вокруг.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

Об этом предупреждает бортпроводница с 9-летним стажем — она видела всё: и протухшее мясо, и йогурт, превратившийся в газовую бомбу. И дело не в самой еде, а в том, как долго она лежит без холодильника — иногда до 6 часов ещё до взлёта.

Что точно не стоит брать

  • Домашние бутерброды с мясом или соусом — даже если они вкусные и упакованы в фольгу, после нескольких часов в рюкзаке они начинают "жить своей жизнью".

  • Мясо, курица, рыба — всё это идеальный кандидат на отравление.

  • Маринованные овощи, чеснок, лук — пахнут так, что экипажу хочется открыть аварийный выход.

Что можно взять спокойно

  • Свежие овощи без заправки — хрустят, не пахнут, не текут.

  • Нарезанные фрукты — лёгкие, освежают, безопасны.

  • Лапша быстрого приготовления — если попросите кипяток на борту. Но учтите: её запах любят не все.

  • Йогурты и творожки — только с охлаждением. Без термосумки — рискуете.

Золотое правило: еда должна быть не только вкусной, но и нейтральной для окружающих

Вам может казаться, что булочка с ветчиной — это мелочь. Но после 3 часов полёта без вентиляции она становится героем салона. Лучше выбирать безопасные и ненавязчивые перекусы, чтобы путешествие не запомнилось запахом и животом, который крутит.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем (англ. open sandwich).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Последние материалы
Летний щит: растим мелиссу лимонную и наслаждаемся отдыхом без укусов
Как вернуть густоту волос без салонов: рецепты масок, проверенные поколениями
Детский сквер в Омске оказался в лапах крыс — и никто не спешит их останавливать
Айтишника с 20-летним опытом заменили на ИИ: вот что происходит с жизнью мужчины, который стал курьером
Создатель фильма Жёлтый камень анонсирует новый боевик
Расчёска, которая портит волосы каждый день — проверь, не твоя ли
Ошибки, медали и миллионы: как Монетный двор в Париже вышел из кризиса с прибылью
Остров кошек хотят открыть, чтобы бездомных животных в Джакарте стало меньше
Что кладёте на тарелку — то и будет в голове: топ продуктов для ясности ума
Новая Yugo показала себя в Мюнхене — но это лишь начало
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.