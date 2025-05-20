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Горсть — как визит к косметологу: орехи, которые делают кожу сияющей

1:37
Еда

Когда хочется и вкусного, и полезного — орехи приходят на помощь. Это не просто хрустящий перекус. Это настоящая аптечка для красоты: кожа становится мягче, волосы крепче, а ногти — как гель-лак без геля и без лака.

Орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орехи

Миндаль — витамин молодости

Хрустит, как печенье, а работает, как крем. Миндаль богат витамином Е — он защищает клетки кожи от старения, разглаживает, питает. В нём много кальция, а это уже бонус для костей — особенно важный после 30. Немного каждый день — и можно сэкономить на салоне.

Грецкий орех — баланс в голове и блеск в глазах

С виду — мозг в миниатюре, и не зря. Омега-3 и антиоксиданты в грецком орехе питают нервную систему, улучшают концентрацию и настроение. А ещё борются с воспалениями, которые часто сказываются на коже.

Фисташки — лёгкий путь к хорошей коже и волосам

Маленькие, зелёные и очень полезные. Фисташки содержат витамины группы B, которые отвечают за регенерацию кожи и блеск волос. А ещё в них много белка и клетчатки — для тех, кто следит за аппетитом.

Лайфхак: ореховый батончик своими руками

Хочешь полезную сладость?

Смешай:

  • 100 г миндаля

  • 100 г грецкого ореха

  • 50 г фисташек

  • 3 ст. л. мёда

  • 2 ст. л. овсяных хлопьев

Сформируй батончики, охлади в холодильнике — и получи идеальный перекус.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. Более 80 % миндаля на мировом рынке происходит из США, главным образом из Калифорнии.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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