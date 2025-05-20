Горсть — как визит к косметологу: орехи, которые делают кожу сияющей

Когда хочется и вкусного, и полезного — орехи приходят на помощь. Это не просто хрустящий перекус. Это настоящая аптечка для красоты: кожа становится мягче, волосы крепче, а ногти — как гель-лак без геля и без лака.
Хрустит, как печенье, а работает, как крем. Миндаль богат витамином Е — он защищает клетки кожи от старения, разглаживает, питает. В нём много кальция, а это уже бонус для костей — особенно важный после 30. Немного каждый день — и можно сэкономить на салоне.
С виду — мозг в миниатюре, и не зря. Омега-3 и антиоксиданты в грецком орехе питают нервную систему, улучшают концентрацию и настроение. А ещё борются с воспалениями, которые часто сказываются на коже.
Маленькие, зелёные и очень полезные. Фисташки содержат витамины группы B, которые отвечают за регенерацию кожи и блеск волос. А ещё в них много белка и клетчатки — для тех, кто следит за аппетитом.
Хочешь полезную сладость?
Смешай:
100 г миндаля
100 г грецкого ореха
50 г фисташек
3 ст. л. мёда
2 ст. л. овсяных хлопьев
Сформируй батончики, охлади в холодильнике — и получи идеальный перекус.
Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. Более 80 % миндаля на мировом рынке происходит из США, главным образом из Калифорнии.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.