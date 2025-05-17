Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита

Советская кухня — это больше, чем просто еда. Это часть культуры, отражение быта и духа времени.
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кухня
Простые, сытные и доступные блюда, вобравшие в себя традиции народов огромной страны, до сих пор остаются любимыми в семьях по всему постсоветскому пространству.
Основные блюда
Котлеты по-киевски — куриное филе с маслом и зеленью, в панировке.
Макароны по-флотски — с мясным фаршем и обжаренным луком.
Плов по-узбекски — ароматное блюдо из риса и мяса.
Гречка с тушёнкой — незаменимая классика и символ "походной кухни".
Тефтели в томатном соусе — фарш с рисом в насыщенном соусе.
Супы
Щи — из свежей или квашеной капусты.
Борщ — наваристый суп со свёклой и сметаной.
Солянка — густой суп с солёными огурцами и копчёностями.
Окрошка — холодный суп на квасе или кефире, идеален летом.
Уха — прозрачный рыбный суп, особенно популярен на дачах.
Салаты
Оливье — с колбасой, картошкой, морковью и майонезом.
Селёдка под шубой — многослойный салат с сельдью и свёклой.
Винегрет — с отварными овощами и квашеной капустой.
Выпечка и сладости
Пирожки с капустой/картошкой — печёные или жареные.
Манник — простой пирог на манной крупе.
Торт "Наполеон" — многослойный, с заварным кремом.
Эклеры — нежные пирожные с кремом и глазурью.
Напитки
Компот из сухофруктов
Кисель
Квас хлебный
Чай с лимоном и сахаром — неотъемлемая часть домашнего уюта.
Кухня СССР — это отражение эпохи, когда готовили из простых ингредиентов, но с душой. Эти блюда объединяли семьи за одним столом и до сих пор вызывают тёплые воспоминания. В них нет изысков, но есть главное — вкус, проверенный временем.