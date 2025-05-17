Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита

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Советская кухня — это больше, чем просто еда. Это часть культуры, отражение быта и духа времени.

Фото: Freepik by valeria_aksakova is licensed under Рublic domain кухня

Простые, сытные и доступные блюда, вобравшие в себя традиции народов огромной страны, до сих пор остаются любимыми в семьях по всему постсоветскому пространству.

Основные блюда

Котлеты по-киевски — куриное филе с маслом и зеленью, в панировке.

Макароны по-флотски — с мясным фаршем и обжаренным луком.

Плов по-узбекски — ароматное блюдо из риса и мяса.

Гречка с тушёнкой — незаменимая классика и символ "походной кухни".

Тефтели в томатном соусе — фарш с рисом в насыщенном соусе.

Супы

Щи — из свежей или квашеной капусты.

Борщ — наваристый суп со свёклой и сметаной.

Солянка — густой суп с солёными огурцами и копчёностями.

Окрошка — холодный суп на квасе или кефире, идеален летом.

Уха — прозрачный рыбный суп, особенно популярен на дачах.

Салаты

Оливье — с колбасой, картошкой, морковью и майонезом.

Селёдка под шубой — многослойный салат с сельдью и свёклой.

Винегрет — с отварными овощами и квашеной капустой.

Выпечка и сладости

Пирожки с капустой/картошкой — печёные или жареные.

Манник — простой пирог на манной крупе.

Торт "Наполеон" — многослойный, с заварным кремом.

Эклеры — нежные пирожные с кремом и глазурью.

Напитки

Компот из сухофруктов

Кисель

Квас хлебный

Чай с лимоном и сахаром — неотъемлемая часть домашнего уюта.

Кухня СССР — это отражение эпохи, когда готовили из простых ингредиентов, но с душой. Эти блюда объединяли семьи за одним столом и до сих пор вызывают тёплые воспоминания. В них нет изысков, но есть главное — вкус, проверенный временем.