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Кухня СССР: основные блюда советского общества и общепита

2:01
Еда

Советская кухня — это больше, чем просто еда. Это часть культуры, отражение быта и духа времени.

кухня
Фото: Freepik by valeria_aksakova is licensed under Рublic domain
кухня

Простые, сытные и доступные блюда, вобравшие в себя традиции народов огромной страны, до сих пор остаются любимыми в семьях по всему постсоветскому пространству.

Основные блюда

  • Котлеты по-киевски — куриное филе с маслом и зеленью, в панировке.
  • Макароны по-флотски — с мясным фаршем и обжаренным луком.
  • Плов по-узбекски — ароматное блюдо из риса и мяса.
  • Гречка с тушёнкой — незаменимая классика и символ "походной кухни".
  • Тефтели в томатном соусе — фарш с рисом в насыщенном соусе.

Супы

  • Щи — из свежей или квашеной капусты.
  • Борщ — наваристый суп со свёклой и сметаной.
  • Солянка — густой суп с солёными огурцами и копчёностями.
  • Окрошка — холодный суп на квасе или кефире, идеален летом.
  • Уха — прозрачный рыбный суп, особенно популярен на дачах.

Салаты

  • Оливье — с колбасой, картошкой, морковью и майонезом.
  • Селёдка под шубой — многослойный салат с сельдью и свёклой.
  • Винегрет — с отварными овощами и квашеной капустой.

Выпечка и сладости

  • Пирожки с капустой/картошкой — печёные или жареные.
  • Манник — простой пирог на манной крупе.
  • Торт "Наполеон" — многослойный, с заварным кремом.
  • Эклеры — нежные пирожные с кремом и глазурью.

Напитки

  • Компот из сухофруктов
  • Кисель
  • Квас хлебный
  • Чай с лимоном и сахаром — неотъемлемая часть домашнего уюта.

Кухня СССР — это отражение эпохи, когда готовили из простых ингредиентов, но с душой. Эти блюда объединяли семьи за одним столом и до сих пор вызывают тёплые воспоминания. В них нет изысков, но есть главное — вкус, проверенный временем.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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