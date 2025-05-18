Кофе без вреда: три секрета, которые стоит попробовать уже завтра

Для многих утренний кофе — священный ритуал. Но даже этот ароматный напиток можно сделать ещё лучше для организма. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предложила три простых совета, как превратить чашку кофе в союзника, а не врага здорового питания.
Добавленные сахара резко повышают калорийность напитка и, как следствие, риск набора веса. Кроме того:
сахар связан с развитием диабета;
повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
усиливает тягу к сладкому.
Что делать вместо:
Откажитесь от подсластителей вовсе или выберите натуральные — например, стевию или эритритол.
Коровье молоко и сливки повышают долю насыщенных жиров в рационе. Это:
нагружает сердечно-сосудистую систему,
может вызвать проблемы с ЖКТ при непереносимости лактозы.
Альтернатива:
Попробуйте растительные напитки — миндальное, соевое, кокосовое, нутовое. Они легче усваиваются и зачастую приятнее на вкус.
Традиционная привычка пить кофе с булочкой или печеньем — прямой путь к лишним калориям. Особенно утром, когда уровень сахара в крови может резко подскочить.
Лучше выбрать:
пастилу без сахара,
горсть орехов с сухофруктами,
пару кусочков горького шоколада.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.