Кофе без вреда: три секрета, которые стоит попробовать уже завтра

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Для многих утренний кофе — священный ритуал. Но даже этот ароматный напиток можно сделать ещё лучше для организма. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предложила три простых совета, как превратить чашку кофе в союзника, а не врага здорового питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

1. Забудьте про сахар и сиропы

Добавленные сахара резко повышают калорийность напитка и, как следствие, риск набора веса. Кроме того:

сахар связан с развитием диабета;

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

усиливает тягу к сладкому.

Что делать вместо:

Откажитесь от подсластителей вовсе или выберите натуральные — например, стевию или эритритол.

2. Молоко — не любое

Коровье молоко и сливки повышают долю насыщенных жиров в рационе. Это:

нагружает сердечно-сосудистую систему,

может вызвать проблемы с ЖКТ при непереносимости лактозы.

Альтернатива:

Попробуйте растительные напитки — миндальное, соевое, кокосовое, нутовое. Они легче усваиваются и зачастую приятнее на вкус.

3. Не заедайте кофе сладким

Традиционная привычка пить кофе с булочкой или печеньем — прямой путь к лишним калориям. Особенно утром, когда уровень сахара в крови может резко подскочить.

Лучше выбрать:

пастилу без сахара,

горсть орехов с сухофруктами,

пару кусочков горького шоколада.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

