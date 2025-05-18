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Самый воздушный крем для домашнего торта — рецепт, который стоит сохранить

2:03
Еда

Легкий, воздушный, со вкусом сливочного пломбира — этот крем давно стал любимчиком у кондитеров. Он идеально дополняет тонкие коржи "Молочной девочки", делает "Наполеон" нежным, а эклеры — незабываемыми. Встречайте — крем "Пломбир", он же "Дипломат". А теперь — самое интересное: как приготовить его правильно и без ошибок.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Почему его все любят

Крем "Пломбир" тает во рту и по вкусу напоминает подтаявшее мороженое. В его основе — заварной крем + взбитые сливки. Именно такое сочетание даёт ту самую шелковистую, лёгкую и в меру сладкую текстуру.

Но есть нюанс: этот крем не для декора и выравнивания. Он слишком мягкий, чтобы держать форму.

Основные правила успеха

  • Соотношение: на 100 г молока — 20 г желтка и 20 г сахара. Это база, с которой лучше не спорить.

  • Крахмал: только кукурузный. Он нейтральнее по вкусу.

  • Масло: натуральное, не менее 82,5%.

  • Сливки: от 33% жирности. Иначе они просто не взобьются.

  • Охлаждение: критически важно! Заварная часть должна остыть полностью.

Как готовить по шагам (кратко)

  1. Охладите сливки, отделите желтки.

  2. Смешайте желтки с сахаром, ванилью, крахмалом и 100 мл молока.

  3. Оставшееся молоко подогрейте почти до кипения.

  4. Влейте яичную смесь в молоко тонкой струйкой, заварите до загустения.

  5. Добавьте масло, остудите крем "в контакт" под плёнкой.

  6. Охладите минимум 2 часа.

  7. Разомните заварную часть — без миксера!

  8. Взбейте сливки, аккуратно соедините с заварной основой.

  9. Перемешивайте снизу вверх — как для бисквита.

Куда использовать
Для тортов с тонкими коржами, профитролей, эклеров. Он не держит форму, но делает десерты незабываемо мягкими.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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