Самый воздушный крем для домашнего торта — рецепт, который стоит сохранить

Легкий, воздушный, со вкусом сливочного пломбира — этот крем давно стал любимчиком у кондитеров. Он идеально дополняет тонкие коржи "Молочной девочки", делает "Наполеон" нежным, а эклеры — незабываемыми. Встречайте — крем "Пломбир", он же "Дипломат". А теперь — самое интересное: как приготовить его правильно и без ошибок.
Крем "Пломбир" тает во рту и по вкусу напоминает подтаявшее мороженое. В его основе — заварной крем + взбитые сливки. Именно такое сочетание даёт ту самую шелковистую, лёгкую и в меру сладкую текстуру.
Но есть нюанс: этот крем не для декора и выравнивания. Он слишком мягкий, чтобы держать форму.
Соотношение: на 100 г молока — 20 г желтка и 20 г сахара. Это база, с которой лучше не спорить.
Крахмал: только кукурузный. Он нейтральнее по вкусу.
Масло: натуральное, не менее 82,5%.
Сливки: от 33% жирности. Иначе они просто не взобьются.
Охлаждение: критически важно! Заварная часть должна остыть полностью.
Охладите сливки, отделите желтки.
Смешайте желтки с сахаром, ванилью, крахмалом и 100 мл молока.
Оставшееся молоко подогрейте почти до кипения.
Влейте яичную смесь в молоко тонкой струйкой, заварите до загустения.
Добавьте масло, остудите крем "в контакт" под плёнкой.
Охладите минимум 2 часа.
Разомните заварную часть — без миксера!
Взбейте сливки, аккуратно соедините с заварной основой.
Перемешивайте снизу вверх — как для бисквита.
Куда использовать
Для тортов с тонкими коржами, профитролей, эклеров. Он не держит форму, но делает десерты незабываемо мягкими.
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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