Самый воздушный крем для домашнего торта — рецепт, который стоит сохранить

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Легкий, воздушный, со вкусом сливочного пломбира — этот крем давно стал любимчиком у кондитеров. Он идеально дополняет тонкие коржи "Молочной девочки", делает "Наполеон" нежным, а эклеры — незабываемыми. Встречайте — крем "Пломбир", он же "Дипломат". А теперь — самое интересное: как приготовить его правильно и без ошибок.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Почему его все любят

Крем "Пломбир" тает во рту и по вкусу напоминает подтаявшее мороженое. В его основе — заварной крем + взбитые сливки. Именно такое сочетание даёт ту самую шелковистую, лёгкую и в меру сладкую текстуру.

Но есть нюанс: этот крем не для декора и выравнивания. Он слишком мягкий, чтобы держать форму.

Основные правила успеха

Соотношение : на 100 г молока — 20 г желтка и 20 г сахара. Это база, с которой лучше не спорить.

Крахмал : только кукурузный. Он нейтральнее по вкусу.

Масло : натуральное, не менее 82,5%.

Сливки : от 33% жирности. Иначе они просто не взобьются.

Охлаждение: критически важно! Заварная часть должна остыть полностью.

Как готовить по шагам (кратко)

Охладите сливки, отделите желтки. Смешайте желтки с сахаром, ванилью, крахмалом и 100 мл молока. Оставшееся молоко подогрейте почти до кипения. Влейте яичную смесь в молоко тонкой струйкой, заварите до загустения. Добавьте масло, остудите крем "в контакт" под плёнкой. Охладите минимум 2 часа. Разомните заварную часть — без миксера! Взбейте сливки, аккуратно соедините с заварной основой. Перемешивайте снизу вверх — как для бисквита.

Куда использовать

Для тортов с тонкими коржами, профитролей, эклеров. Он не держит форму, но делает десерты незабываемо мягкими.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

