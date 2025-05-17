Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только цвет: скрытые различия между брокколи и цветной капустой
Загорелась подушка безопасности? Есть один трюк, который помогает
Тайны заброшенных советских заводов: что осталось под пылью времени?
Дорогое недоразумение: Ксения Собчак потратила 862 тысячи на скандальный образ в Каннах
Зрение появится после одной таблетки: как лазерная хирургия уходит в прошлое
Лене Лениной пришлось пережить фиаско: вот почему в этом году Каннский фестиваль закрыл перед ней двери
В огне не сгорели, но пострадали: вечные химикаты атакуют пожарных и врачей
Из Вологды в миллиардеры: как два брата покорили британскую элиту
Сила и память в одном флаконе: что даст тренировка пальцев

Кулинарная книга 1952 года: шедевры из крахмала и изюма

1:38
Еда

В 1952 году советская "Книга о вкусной и здоровой пище" не просто учила готовить — она поднимала боевой дух кухни в послевоенном дефиците.

вишневый кисель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вишневый кисель

Где золотые рецепты с изобилием продуктов были недоступны, на сцену выходили крахмал и изюм — герои, превращавшие скромные запасы в настоящие гастрономические шедевры. Сегодня мы вспоминаем, как из скромных ингредиентов создавали блюда, которые и вкусом, и духом опережали своё время.

Главные блюда

  • Желе из крахмала на фруктовом отваре: кисло-сладкий десерт, который мог удивить своей текстурой и оттенками.
  • Манник на кефире с изюмом: школьный хит, пышный и с легкой кислинкой, идеальный для завтрака.
  • Кисель ножом: густой, насыщенный, почти плотный десерт, проверка для тех, кто любит вызовы.
  • Морковный пудинг с изюмом: неожиданный союз сладкой моркови и терпкого изюма, мягко согревающий осенними нотками.
  • Пирог с сухофруктами: традиционный завершающий аккорд, который мог перенести вас в летний сад, даже если за окном был снег.

Советская кулинария 1952 года — это урок выживания и творчества в условиях ограничений. Там, где другие видели дефицит, мастера кухни видели возможности.

Крахмал и изюм стали не просто продуктами, а символами настойчивости и оптимизма. А эти рецепты — напоминание, что вкусно может быть даже из самого простого, если подойти с душой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Кошка управляет вашим домом? Вот 8 признаков, что вы давно не хозяин
Домашние животные
Кошка управляет вашим домом? Вот 8 признаков, что вы давно не хозяин Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Загорелась подушка безопасности? Есть один трюк, который помогает
Тайны заброшенных советских заводов: что осталось под пылью времени?
Дорогое недоразумение: Ксения Собчак потратила 862 тысячи на скандальный образ в Каннах
Зрение появится после одной таблетки: как лазерная хирургия уходит в прошлое
Лене Лениной пришлось пережить фиаско: вот почему в этом году Каннский фестиваль закрыл перед ней двери
В огне не сгорели, но пострадали: вечные химикаты атакуют пожарных и врачей
Из Вологды в миллиардеры: как два брата покорили британскую элиту
Сила и память в одном флаконе: что даст тренировка пальцев
Виноградная лихорадка: как вырастить шикарный урожай, не тратя год на подготовку
Земляника, которая будет радовать до заморозков: выживаем в условиях города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.