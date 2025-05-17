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Советский школьный обед: тарелка борща и котлета — вкус коллективного детства

1:49
Еда

Время обеда в советской школе — это было не просто питание, а настоящий ритуал, объединяющий тысячи детей за длинными столами столовой.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

Простой, но сытный, он помогал восстановить силы после уроков и зарядиться энергией на вторую половину дня.

Тарелка горячего борща

Главная звезда обеденного меню — борщ. С насыщенным вкусом, свеклой и капустой, с ложкой сметаны, он был не только вкусным, но и питательным. Иногда встречались вареные овощи, а если повезёт — и мясные кусочки.

Котлета с гарниром

На второе — стандартная, но любимая многими котлета из рубленого мяса. Она была упругая, сочная и всегда — с гарниром: пюре из картофеля или гречка. Иногда вместо гречки подавали макароны с маслом — тоже неплохо!

Салат или маринованные овощи

На столе обязательно стояла тарелка с овощами — свежие огурцы, капуста или морковь. Маринованные помидоры и огурцы добавляли остроты и вкуса.

Хлеб и чай

Хлеб в СССР был священным атрибутом каждого приёма пищи, и в школьной столовой он подавался обязательно. К нему — тёплый чай с сахаром, который помогал согреться и взбодриться.

Компот или сок

И конечно, сладкий компот из сухофруктов или ягод — любимый напиток советских школьников, который придавал обеду нотку радости и сладости.

Обед в советской школе был простым, но продуманным комплексом блюд, которые давали энергию и силу. Это был не только приём пищи, но и социальный опыт, часть повседневной жизни советского ребёнка, где каждый кусочек напоминал о том, что вместе мы сильнее.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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