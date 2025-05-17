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Алевропита: ленивый пирог, который покорит ваше сердце

2:09
Еда

Если вы ищете простой и вкусный рецепт, который не требует много времени и усилий, греческий пирог алевропита станет отличным выбором. Этот традиционный пирог из региона Эпир в Греции известен своей простотой и насыщенным вкусом.

Конвекционная печь
Фото: Designed be Freepik by vecstock is licensed under Public domian
Конвекционная печь

Что такое алевропита

Алевропита (αλευρόπιτα) — это тонкий пирог из жидкого теста, обильно посыпанный фетой и запечённый до золотистой корочки. Её часто называют "ленивым пирогом", поскольку для её приготовления не требуется замешивать тесто или использовать слоёное тесто. Все ингредиенты обычно есть под рукой, а сам процесс приготовления занимает минимум времени.

Ингредиенты

  • 300 г пшеничной муки

  • 400 г сыра фета

  • 1 чайная ложка соли

  • 2 яйца

  • 375 мл молока

  • 160 мл воды

  • 5 столовых ложек оливкового масла

Пошаговый рецепт

  1. Разогрейте духовку до 200 °C и поместите в неё форму для выпечки, чтобы она прогрелась.

  2. В миске смешайте муку с солью.

  3. В отдельной посуде взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте.

  4. Постепенно добавляйте мучную смесь к жидким ингредиентам, тщательно перемешивая до однородности.

  5. Достаньте горячую форму из духовки, влейте в неё 3 столовые ложки оливкового масла и равномерно распределите по дну.

  6. Вылейте тесто в форму, сверху равномерно посыпьте раскрошенной фетой и полейте оставшимися 2 столовыми ложками оливкового масла.

  7. Выпекайте пирог в разогретой духовке при 200 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Советы и вариации

  • Для дополнительного аромата можно посыпать пирог сушёным орегано или тимьяном перед выпечкой.

  • Если хотите добавить немного остроты, посыпьте сверху щепоткой чёрного перца.

  • Подавайте алевропиту горячей или комнатной температуры с лёгким салатом или йогуртовым соусом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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