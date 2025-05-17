Алевропита: ленивый пирог, который покорит ваше сердце

Если вы ищете простой и вкусный рецепт, который не требует много времени и усилий, греческий пирог алевропита станет отличным выбором. Этот традиционный пирог из региона Эпир в Греции известен своей простотой и насыщенным вкусом.
Алевропита (αλευρόπιτα) — это тонкий пирог из жидкого теста, обильно посыпанный фетой и запечённый до золотистой корочки. Её часто называют "ленивым пирогом", поскольку для её приготовления не требуется замешивать тесто или использовать слоёное тесто. Все ингредиенты обычно есть под рукой, а сам процесс приготовления занимает минимум времени.
300 г пшеничной муки
400 г сыра фета
1 чайная ложка соли
2 яйца
375 мл молока
160 мл воды
5 столовых ложек оливкового масла
Разогрейте духовку до 200 °C и поместите в неё форму для выпечки, чтобы она прогрелась.
В миске смешайте муку с солью.
В отдельной посуде взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте мучную смесь к жидким ингредиентам, тщательно перемешивая до однородности.
Достаньте горячую форму из духовки, влейте в неё 3 столовые ложки оливкового масла и равномерно распределите по дну.
Вылейте тесто в форму, сверху равномерно посыпьте раскрошенной фетой и полейте оставшимися 2 столовыми ложками оливкового масла.
Выпекайте пирог в разогретой духовке при 200 °C около 30 минут до золотистой корочки.
Для дополнительного аромата можно посыпать пирог сушёным орегано или тимьяном перед выпечкой.
Если хотите добавить немного остроты, посыпьте сверху щепоткой чёрного перца.
Подавайте алевропиту горячей или комнатной температуры с лёгким салатом или йогуртовым соусом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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