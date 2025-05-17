Алевропита: ленивый пирог, который покорит ваше сердце

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простой и вкусный рецепт, который не требует много времени и усилий, греческий пирог алевропита станет отличным выбором. Этот традиционный пирог из региона Эпир в Греции известен своей простотой и насыщенным вкусом.

Фото: Designed be Freepik by vecstock is licensed under Public domian Конвекционная печь

Что такое алевропита

Алевропита (αλευρόπιτα) — это тонкий пирог из жидкого теста, обильно посыпанный фетой и запечённый до золотистой корочки. Её часто называют "ленивым пирогом", поскольку для её приготовления не требуется замешивать тесто или использовать слоёное тесто. Все ингредиенты обычно есть под рукой, а сам процесс приготовления занимает минимум времени.

Ингредиенты

300 г пшеничной муки

400 г сыра фета

1 чайная ложка соли

2 яйца

375 мл молока

160 мл воды

5 столовых ложек оливкового масла

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 200 °C и поместите в неё форму для выпечки, чтобы она прогрелась. В миске смешайте муку с солью. В отдельной посуде взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте мучную смесь к жидким ингредиентам, тщательно перемешивая до однородности. Достаньте горячую форму из духовки, влейте в неё 3 столовые ложки оливкового масла и равномерно распределите по дну. Вылейте тесто в форму, сверху равномерно посыпьте раскрошенной фетой и полейте оставшимися 2 столовыми ложками оливкового масла. Выпекайте пирог в разогретой духовке при 200 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Советы и вариации

Для дополнительного аромата можно посыпать пирог сушёным орегано или тимьяном перед выпечкой.

Если хотите добавить немного остроты, посыпьте сверху щепоткой чёрного перца.

Подавайте алевропиту горячей или комнатной температуры с лёгким салатом или йогуртовым соусом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

