Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все рыбаки мечтают оказаться здесь — уединённый рай спрятался в глубине Флориды
Дамаск отворачивается от Москвы: Сирия больше не хочет печатать деньги в России
Слышали о стрельбе из лука, и вам стало интересно? Тогда вам стоит узнать об этом получше
Алевропита: ленивый пирог, который покорит ваше сердце
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Колодец на даче может быть опасен — узнайте, как этого избежать
Забытая жемчужина садов: айва, которая вновь завоевывает наши сердца
Клещи, комары, осы: кто из них оставил свой укус? Как распознать и не ошибиться
Эти растения защищают картофель от бед и делают его вкуснее — не знали? Читайте

Пирог без глютена, сахара и лишних хлопот — а вкус, как у бабушки

1:48
Еда

Если вы ищете простой, полезный и вкусный десерт — этот рецепт яблочного пирога без муки и сахара точно стоит попробовать. Он не только лёгкий в приготовлении, но и подойдёт тем, кто избегает глютена, следит за уровнем сахара в рационе или просто хочет питаться осознаннее.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Яблочный пирог без муки: только 3 ингредиента

Что понадобится:

  • 2 средние яблока (с кожурой, но без семян)

  • 2 яйца

  • 100 г натурального йогурта (можно использовать растительный вариант — например, кокосовый или соевый, если избегаете лактозу)

Как готовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.

  2. Яблоки тщательно вымойте, нарежьте на небольшие кусочки вместе с кожурой.

  3. В блендере смешайте яблоки, яйца и йогурт до получения однородной массы.

  4. Вылейте смесь в смазанную форму (можно использовать небольшую или несколько порционных).

  5. Выпекайте около 25 минут, пока верх не станет золотистым, а середина не загустеет.

Получается мягкий, слегка сладковатый пирог — благодаря натуральной сладости яблок. Он идеально подойдёт и к утреннему кофе, и в качестве лёгкого перекуса.

Полезные советы и вариации

  • Хотите слаще? Добавьте столовую ложку мёда или другого натурального подсластителя.

  • Нужна текстура? Вмешайте пару ложек овсяных хлопьев (лучше — мелких).

  • Больше вкуса? Щепотка корицы или мускатного ореха отлично подчеркнёт яблочный аромат.

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет питаться легко, но вкусно. Он легко адаптируется под любые предпочтения и не требует кулинарных навыков.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине
Пропустить нельзя нарушить: где ставить запятую, если за тобой сирена
Этот враг прячется в вашей тарелке и добивает на работе: суставы сдаются первыми
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Теннант прервал молчание о сериале Доктор Кто — но его слова всё усложнили
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Москва — Медина без лишнего: как паломники из России полетят в Саудовскую Аравию без пересадок
Забудьте о скручиваниях: эти упражнения прокачивают пресс в 10 раз эффективнее
Почему собака вдруг боится всего на свете — и как вернуть ей спокойствие
Как пустить авокадо в рост, даже если ваша квартира — это не джунгли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.