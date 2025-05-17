Пирог без глютена, сахара и лишних хлопот — а вкус, как у бабушки

Если вы ищете простой, полезный и вкусный десерт — этот рецепт яблочного пирога без муки и сахара точно стоит попробовать. Он не только лёгкий в приготовлении, но и подойдёт тем, кто избегает глютена, следит за уровнем сахара в рационе или просто хочет питаться осознаннее.
Что понадобится:
2 средние яблока (с кожурой, но без семян)
2 яйца
100 г натурального йогурта (можно использовать растительный вариант — например, кокосовый или соевый, если избегаете лактозу)
Разогрейте духовку до 180 °C.
Яблоки тщательно вымойте, нарежьте на небольшие кусочки вместе с кожурой.
В блендере смешайте яблоки, яйца и йогурт до получения однородной массы.
Вылейте смесь в смазанную форму (можно использовать небольшую или несколько порционных).
Выпекайте около 25 минут, пока верх не станет золотистым, а середина не загустеет.
Получается мягкий, слегка сладковатый пирог — благодаря натуральной сладости яблок. Он идеально подойдёт и к утреннему кофе, и в качестве лёгкого перекуса.
Хотите слаще? Добавьте столовую ложку мёда или другого натурального подсластителя.
Нужна текстура? Вмешайте пару ложек овсяных хлопьев (лучше — мелких).
Больше вкуса? Щепотка корицы или мускатного ореха отлично подчеркнёт яблочный аромат.
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет питаться легко, но вкусно. Он легко адаптируется под любые предпочтения и не требует кулинарных навыков.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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