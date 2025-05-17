Пирог без глютена, сахара и лишних хлопот — а вкус, как у бабушки

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простой, полезный и вкусный десерт — этот рецепт яблочного пирога без муки и сахара точно стоит попробовать. Он не только лёгкий в приготовлении, но и подойдёт тем, кто избегает глютена, следит за уровнем сахара в рационе или просто хочет питаться осознаннее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Яблочный пирог без муки: только 3 ингредиента

Что понадобится:

2 средние яблока (с кожурой, но без семян)

2 яйца

100 г натурального йогурта (можно использовать растительный вариант — например, кокосовый или соевый, если избегаете лактозу)

Как готовить:

Разогрейте духовку до 180 °C. Яблоки тщательно вымойте, нарежьте на небольшие кусочки вместе с кожурой. В блендере смешайте яблоки, яйца и йогурт до получения однородной массы. Вылейте смесь в смазанную форму (можно использовать небольшую или несколько порционных). Выпекайте около 25 минут, пока верх не станет золотистым, а середина не загустеет.

Получается мягкий, слегка сладковатый пирог — благодаря натуральной сладости яблок. Он идеально подойдёт и к утреннему кофе, и в качестве лёгкого перекуса.

Полезные советы и вариации

Хотите слаще? Добавьте столовую ложку мёда или другого натурального подсластителя.

Нужна текстура? Вмешайте пару ложек овсяных хлопьев (лучше — мелких).

Больше вкуса? Щепотка корицы или мускатного ореха отлично подчеркнёт яблочный аромат.

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет питаться легко, но вкусно. Он легко адаптируется под любые предпочтения и не требует кулинарных навыков.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

