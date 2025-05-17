Меню столовой №3 в 1982 году: что ели, сколько платили и почему это вспоминают до сих пор

Советская столовая — это не просто место, где ели. Это культурный код, аромат тушёной капусты с примесью алюминиевых подносов и вечный спор: кисель или компот?
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая
Кто-то туда ходил от голода, кто-то — за общением, а кто-то — просто потому, что выбора не было. Но почти каждый помнит, как это было: меню, где всё строго по ГОСТу, где котлета всегда панированная, а хлеб — по два куска, но не больше. Давайте заглянем в меню типичной столовой 1982 года и вспомним, как это было вкусно… по-своему.
Меню столовой №3, СССР, 1982 год
Первые блюда:
Борщ со сметаной — густой, как партийная повестка (0,18 руб.)
Щи кислые — как настроение после отчетного собрания (0,15 руб.)
Рассольник с перловкой — блюдо для тех, кто не сдался после первых ложек (0,14 руб.)