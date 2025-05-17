Меню столовой №3 в 1982 году: что ели, сколько платили и почему это вспоминают до сих пор

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это не просто место, где ели. Это культурный код, аромат тушёной капусты с примесью алюминиевых подносов и вечный спор: кисель или компот?

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Кто-то туда ходил от голода, кто-то — за общением, а кто-то — просто потому, что выбора не было. Но почти каждый помнит, как это было: меню, где всё строго по ГОСТу, где котлета всегда панированная, а хлеб — по два куска, но не больше. Давайте заглянем в меню типичной столовой 1982 года и вспомним, как это было вкусно… по-своему.

Меню столовой №3, СССР, 1982 год

Первые блюда:

Борщ со сметаной — густой, как партийная повестка (0,18 руб.)

Щи кислые — как настроение после отчетного собрания (0,15 руб.)

Рассольник с перловкой — блюдо для тех, кто не сдался после первых ложек (0,14 руб.)

Суп лапшичный куриный — курица видела этот бульон издалека (0,16 руб.)

Вторые блюда:

Котлета мясная с пюре — мощь, панировка и немного надежды (0,45 руб.)

Тефтели в подливе с рисом — вкус детства и повышенной социалистической вязкости (0,40 руб.)

Рыба жареная под маринадом — кулинарный детектив, где рыбу ещё надо найти (0,38 руб.)

Макароны с сыром — если сыр был и повар верил в счастье (0,35 руб.)

Салаты:

Винегрет — салат для дисциплинированных желудков (0,12 руб.)

Салат из капусты квашеной — и витаминов, и характера хватало (0,09 руб.)

Морковь по-корейски — без специй, но с амбициями (0,10 руб.)

"Столичный" — версия оливье по лицензии НИИ (0,14 руб.)

Хлеб и выпечка:

Хлеб ржаной (2 куска) — как завещано (бесплатно)

Слойка с повидлом — повидло могло отсутствовать, но слойка была всегда (0,10 руб.)

Плюшка с маком — лучший десерт недели (0,08 руб.)

Десерты:

Кисель — жидкий, густой, в любом случае запоминающийся (0,10 руб.)

Манник с повидлом — при правильной подаче мог заменить праздник (0,12 руб.)

Творожная масса с изюмом — идеологически выдержанная сладость (0,15 руб.)

Напитки:

Компот из сухофруктов — изюминки и сушёные яблоки, как бонус за выносливость (0,08 руб.)

Чай с лимоном — лимон по праздникам, сахар — всегда (0,05 руб.)

Кофе "по-турецки" — скорее по-советски: горький, кипящий, бодрящий (0,10 руб.)

Меню 1982 года — это не только гастрономия, но и история. Оно рассказывает о стране, где всё должно быть сытно, просто и "по нормативу".

Столовая не баловала вкусами, но была точкой притяжения — и для студентов, и для токарей, и для учёных. Там ели не ради кулинарного откровения, а ради стабильности.