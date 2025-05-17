Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Селёдка под шубой — салат, в котором слои не только овощные, но и исторические.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

В советской гастрономии он занимал почти сакральное место: без него не обходился ни Новый год, ни День рождения, ни юбилей заведующего склада.

И хотя сейчас он вызывает у кого-то ностальгию, а у кого-то лёгкий гастрономический трепет, — в СССР "шуба" была не просто салатом. Она была символом стабильности, достатка и кулинарной изобретательности.

Почему "шуба" — это не просто шуба:

1. ‍Бюджетно и масштабно: ингредиенты — свёкла, картошка, морковь, селёдка, яйца, лук, майонез. Всё просто, недорого и в наличии в любом гастрономе.

2. ‍Ярко и празднично: несмотря на простоту, салат выглядел эффектно — особенно в хрустальной миске. "Шуба" была своего рода советским торжественным дресс-кодом на столе.

3. ‍Маскировка вкусов: майонез сглаживал всё - и резкую селёдку, и возможные огрехи в варке овощей. Он был как соцреализм: создавал единое "гармоничное" впечатление.

4. ‍Универсальность: его ели и в Москве, и в Хабаровске. У каждой семьи был свой лайфхак — с яблоком, без яйца, с тонким слоем масла на дне…

5. ‍Групповая работа: пока один чистил картошку, другой натирал свёклу, третий крошил яйцо. Салат готовился коллективом — почти как план пятилетки.

Социальная роль: "Селёдка под шубой" — это гастрономический цемент застолья. Если на столе была "шуба", значит, это праздник. Она объединяла поколения: мамы, бабушки, соседи по лестничной клетке. Это был продукт совместного труда, как дом на даче или заготовки на зиму.

Немного легенды

По одной из версий, салат появился в 1918 году, в московской трактирной традиции — и изначально задумывался как антивоенный кулинарный символ, где "шуба" расшифровывалась как "Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема". Звучит почти как лозунг с обложки "Правды".

Селёдка под шубой — это культурный код, аналог кулинарного гимна, салат, переживший строй, эпоху и бренды. Он продолжает жить на наших столах, хотя майонез уже "не тот", а селёдку теперь чаще берут в вакууме. Но если появляется "шуба" — значит, будет застолье. А значит, всё хорошо.