Крем не заваривается? Выпечка не пышная? Виновата мука — и вот альтернатива

Пшеничная мука — универсальный продукт. Но иногда её приходится исключать из рациона. Кто-то не переносит глютен, кто-то придерживается ЗОЖ, а кто-то просто обнаружил, что она закончилась. В любом случае есть достойные альтернативы, которые не испортят вкус, а в некоторых случаях даже улучшат его.
Неожиданная нехватка. Самая банальная причина — муки просто нет под рукой.
Непереносимость глютена. Строгое "нельзя" требует особого подхода.
ЗОЖ и диабет. Высший сорт муки не только беден на витамины, но и способствует набору веса.
Жажда экспериментов. Иногда просто хочется попробовать что-то новое.
Пышные куличи и сдобные булки — вот где лучше оставить муку высшего сорта.
Но:
Для домашнего хлеба и простых пирогов подойдёт мука 1 или 2 сорта, цельнозерновая или смесь 50/50.
Ржаную муку можно добавить, но не заменять полностью — тесто получится плотным и липким.
Полбяная и спельтовая мука тоже подойдут, но потребуют больше жидкости и формы для выпечки.
Безглютеновая мука (рисовая, кокосовая, овсяная) без связующих не даст нужной структуры — ищите отдельные рецепты.
Цельнозерновая пшеничная — отличная альтернатива. Добавьте немного крахмала — бисквит будет легче.
Манка подойдёт в некоторых рецептах (пироги, вареники), но её надо "настоять" в тесте.
Крахмал можно использовать только частично — максимум ¼ от объёма.
Гречневая и рисовая мука работают только в дуэте с пшеничной или по специальным рецептам.
Кукурузный крахмал — лучший вариант: густота, лёгкость и никакого привкуса.
Манка подойдёт, если потом процедить через сито.
Рисовая, овсяная, гречневая мука загущают супы, особенно если их сначала развести в воде.
Кукурузный крахмал отлично работает в заварных кремах.
Овсяные хлопья — нестандартно, но возможно (только по проверенным рецептам).
Манка загущает и даёт приятную текстуру в некоторых видах кремов.
Желатин или агар-агар помогут, если крем жидкий. Только помните: желатин не кипятят, а агар — наоборот, нуждается в варке.
Теперь вы знаете, чем заменить пшеничную муку — с умом, без потерь во вкусе и структуре.
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