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Забудьте шоты: 11 коктейлей с водкой, которые изменят ваше мнение

3:53
Еда

Забудьте всё, что знали о водке. Это не только напиток для тостов и шотов — это основа десятков ярких, освежающих и стильных коктейлей. И если вы считаете, что водка скучна, вы просто не пробовали правильно смешивать её.

Алкогольный коктейль в баре
Фото: Wikimedia Commons by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкогольный коктейль в баре

Мы собрали 11 рецептов — от классики вроде "Отвертки" до эффектных многослойных коктейлей. А заодно объяснили, почему водка — идеальный спиртной "хамелеон" и какие пропорции делают вкус идеальным.

Почему водка идеально подходит для коктейлей

У неё почти нет запаха и вкуса. Это и делает водку уникальной: она не перебивает аромат других ингредиентов, а подчёркивает их. Ром, виски или текила "тянут одеяло" на себя — а водка позволяет раскрыться каждому компоненту коктейля.

"Водка — больше технический элемент, чем вкусовой", — объясняет шеф-бармен Иван Мамутов.

Именно поэтому она стала хитом коктейльных карт — особенно в США, где в 70-х водка обогнала по популярности даже виски.

Пропорции: с чем и как мешать

Вкусовая водка отлично подходит для крепких шотов и "коротких" коктейлей.

Классическая формула:

  • 50 мл алкоголя

  • 20-25 мл лимонного сока 

  • 10-25 мл сиропа (в зависимости от желаемой сладости)

Традиционная водка чаще идёт в лонг-дринки: "Московский мул", "Кровавая Мэри", "Водка-тоник". Крепость таких коктейлей варьируется от 6% до 11%. А если водка идёт в паре с ликёром — вы получите насыщенный сауэр (14-20%).

Топ-11 коктейлей с водкой

1. Кровавая Мэри (авторский рецепт)
Томатный сок, лимон, ворчестер, специи и немного рассола из оливок. Серьёзный и бодрящий коктейль, особенно хорош к бранчу.
Совет: украсьте ржаным хлебцем, корнишоном или даже креветкой.

2. Отвертка
Простота — её сила. Всего два ингредиента: водка и свежевыжатый апельсиновый сок. Идеальна в жаркий день.

3. Водка-тоник
Лёгкий и освежающий. Пропорции подбирайте по вкусу: 1:2 — покрепче, 1:3 — нежнее. Добавьте лайм, розмарин или даже огурец — получится совсем новый вкус.

4. Классическая Кровавая Мэри
Сок, перец, табаско, сельдерей. Стимулирует аппетит и отлично помогает после бурной ночи.

5. Мартини-водка
Минимализм и стиль. Водка, вермут и капля лимонной цедры. Встряхнули — и получили крепкий аперитив с чистым вкусом.

6. Голубая лагуна
Фотогеничный, яркий, с нотками апельсина и легкой сладостью. Водка, "Блю Кюрасао" и лимонад — классика вечеринок.

7. Галактика
Двухслойный коктейль с ягодным соком и ликёром. Красиво, эффектно и не так сложно, как кажется.

8. Зимняя мята
Лайм, мята и водка — освежающее комбо для жарких дней. Вкус кислый, свежий и чуть терпкий.

9. Баунти-мартини
Кокосовое молоко, сливки, ваниль и клубника. Похож на десерт — только с алкоголем.

10. Дикая земля
Грейпфрут, маракуйя и… перец. Вкус неожиданно гармоничный. Идеален для тех, кто устал от сладкого.

11. Малиновый мартини
Малина, шоколад и сливочный ликёр. Пикантно, кремово, с ароматом лета и вечеринки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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