Как определить свежую клубнику за 3 секунды — взгляд на хвостик

Сезон клубники в России стартовал, и на прилавках всё чаще появляется ягода с юга — из Крыма и Краснодарского края. Но красивая клубника не всегда оказывается вкусной. Как не прогадать с покупкой — рассказала диетолог Елена Соломатина.
Эксперт уверена: ключ к сладкой клубнике — в географии. Ягоды, выросшие ближе к месту продажи, обычно собираются спелыми и не требуют жёсткой обработки. Фермеры охлаждают их сразу после сбора, чтобы сохранить вкус и витамины.
А вот клубника, привезённая издалека, часто обработана фунгицидами — иначе не доживёт до магазина. Её вкус и польза под сомнением.
Самый опасный способ купить ягоды — это стихийные развалы вдоль трасс. У частников нет ни сертификатов, ни лабораторных проверок. Лучше выбирать рынки и магазины, где можно потребовать документы.
Соломатина советует внимательно смотреть на:
Хвостик — зелёный и свежий, без признаков увядания.
Цвет — равномерный, без белых пятен.
Плотность — упругая ягода, не жёсткая и не мягкая.
Семечки — не должны быть "утопленными", иначе это сигнал, что клубника давно лежит.
При покупке в упаковке отдайте предпочтение маленьким лоткам. В крупных упаковках чаще попадаются мятые и подгнившие ягоды.
Следуя этим простым советам, вы легко найдёте самую сладкую клубнику сезона — сочную, ароматную и безопасную.
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