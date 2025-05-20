Как определить свежую клубнику за 3 секунды — взгляд на хвостик

Сезон клубники в России стартовал, и на прилавках всё чаще появляется ягода с юга — из Крыма и Краснодарского края. Но красивая клубника не всегда оказывается вкусной. Как не прогадать с покупкой — рассказала диетолог Елена Соломатина.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер с ящиком клубники

Ближе — значит вкуснее

Эксперт уверена: ключ к сладкой клубнике — в географии. Ягоды, выросшие ближе к месту продажи, обычно собираются спелыми и не требуют жёсткой обработки. Фермеры охлаждают их сразу после сбора, чтобы сохранить вкус и витамины.

А вот клубника, привезённая издалека, часто обработана фунгицидами — иначе не доживёт до магазина. Её вкус и польза под сомнением.

Осторожно: развалы у дороги

Самый опасный способ купить ягоды — это стихийные развалы вдоль трасс. У частников нет ни сертификатов, ни лабораторных проверок. Лучше выбирать рынки и магазины, где можно потребовать документы.

Внешность — не обманчива

Соломатина советует внимательно смотреть на:

Хвостик — зелёный и свежий, без признаков увядания.

Цвет — равномерный, без белых пятен.

Плотность — упругая ягода, не жёсткая и не мягкая.

Семечки — не должны быть "утопленными", иначе это сигнал, что клубника давно лежит.

Лотки: меньше — лучше

При покупке в упаковке отдайте предпочтение маленьким лоткам. В крупных упаковках чаще попадаются мятые и подгнившие ягоды.

Следуя этим простым советам, вы легко найдёте самую сладкую клубнику сезона — сочную, ароматную и безопасную.