Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиарды на кону: Россия и США запустят тайный экономический проект
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России
Ведущая Первого канала объяснила участие гостей-украинцев в своём шоу: мы не враги
Правая Европа: лидеры стран ЕС обрадовались правому политику во главе Румынии
Забудьте про Мадагаскар: вот какой остров в Южной Америке больше Англии — невероятные размеры Гайаны
Они создали монстра: Америка готова к применению мощейщего ядерного оружия
Развод и новые страсти: как Мария Погребняк реагирует на жизнь бывшего мужа после расставания?
Джинсы, которые шепчут, а не кричат: тихая революция на лето 2025
Кошачий язык любви: 6 признаков, что вы — её человек

Как определить свежую клубнику за 3 секунды — взгляд на хвостик

Еда

Сезон клубники в России стартовал, и на прилавках всё чаще появляется ягода с юга — из Крыма и Краснодарского края. Но красивая клубника не всегда оказывается вкусной. Как не прогадать с покупкой — рассказала диетолог Елена Соломатина.

Фермер с ящиком клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер с ящиком клубники

Ближе — значит вкуснее

Эксперт уверена: ключ к сладкой клубнике — в географии. Ягоды, выросшие ближе к месту продажи, обычно собираются спелыми и не требуют жёсткой обработки. Фермеры охлаждают их сразу после сбора, чтобы сохранить вкус и витамины.

А вот клубника, привезённая издалека, часто обработана фунгицидами — иначе не доживёт до магазина. Её вкус и польза под сомнением.

Осторожно: развалы у дороги

Самый опасный способ купить ягоды — это стихийные развалы вдоль трасс. У частников нет ни сертификатов, ни лабораторных проверок. Лучше выбирать рынки и магазины, где можно потребовать документы.

Внешность — не обманчива

Соломатина советует внимательно смотреть на:

  • Хвостик — зелёный и свежий, без признаков увядания.

  • Цвет — равномерный, без белых пятен.

  • Плотность — упругая ягода, не жёсткая и не мягкая.

  • Семечки — не должны быть "утопленными", иначе это сигнал, что клубника давно лежит.

Лотки: меньше — лучше

При покупке в упаковке отдайте предпочтение маленьким лоткам. В крупных упаковках чаще попадаются мятые и подгнившие ягоды.

Следуя этим простым советам, вы легко найдёте самую сладкую клубнику сезона — сочную, ароматную и безопасную.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Три авто, которые вытягивают бюджет до последней копейки
Авто
Три авто, которые вытягивают бюджет до последней копейки Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Обвинения в предательстве Украины только разозлят Трампа. Какова суть его позиции? Любовь Степушова Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Последние материалы
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России
Ведущая Первого канала объяснила участие гостей-украинцев в своём шоу: мы не враги
Забудьте про Мадагаскар: вот какой остров в Южной Америке больше Англии — невероятные размеры Гайаны
Они создали монстра: Америка готова к применению мощейщего ядерного оружия
Развод и новые страсти: как Мария Погребняк реагирует на жизнь бывшего мужа после расставания?
Джинсы, которые шепчут, а не кричат: тихая революция на лето 2025
Кошачий язык любви: 6 признаков, что вы — её человек
Санкционный удар отменён: Трамп одним решением похоронил надежды Украины
Россия расширяет энергетическое влияние — но G7 может вмешаться
Штраф за пустую зебру: как переход без пешехода превращается в ловушку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.