Одна ошибка, и фарш на вкус как бумага — легко исправить

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Фарш, обжаренный на сковороде, часто получается… никаким. Сухой, серый, пресный. А ведь можно было сделать из него ароматную основу для сотен блюд — если знать один кулинарный секрет.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фарш с овощами

Где теряется вкус

Многие жарят фарш так: кинули на сковороду, помешали до серого цвета, потом добавили овощи или соус. Всё вроде бы правильно — но мясо почему-то выходит безвкусным.

Кулинарный блогер Алекс, популярный в TikTok, уверен: так делают почти все. И почти все совершают одну и ту же ошибку — мешают мясу слишком рано.

"Чтобы получить насыщенный вкус, нужна реакция Майяра. Это химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая даёт мясу характерную корочку и аромат. Главное — дать фаршу подрумяниться и не мешать, пока не появится корочка", — объяснил.

Не спешите с овощами

Добавление овощей — ещё одна ловушка. Если сделать это до того, как мясо обжарится, вы не получите корочки. Овощи начнут выделять сок, температура снизится, и вместо жарки пойдёт варка.

Итог — пресный, водянистый фарш, который не спасёт ни томат, ни чеснок.

Жир — не враг

Отдельно стоит сказать о жире. Многие торопятся его убрать, считая вредным. Но в этом случае он играет важную роль: помогает раскрыть вкус и делает текстуру блюда более насыщенной.

Именно в этом жире "растворяются" ароматы, он — проводник вкуса.

Теперь вы знаете: чтобы приготовить сочный и вкусный фарш, не нужны специи. Нужна терпеливость — и немного химии.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

