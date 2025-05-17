Когда устал, но хочется вкусного — вот курица, которую делают за 20 минут

Бывают вечера, когда сил нет, времени нет, но ужинать хочется по-человечески. Не перекус на скорую руку, не сухой тост, а что-то домашнее и вкусное. И вот тут на помощь приходит этот рецепт — быстрый, сытный и любимый даже капризными детьми.
Запекается прямо на сковороде, готовится за 20 минут, и почти ничего мыть потом не нужно. Сочетание чеснока и расплавленного сыра делает курицу ароматной и по-настоящему уютной на вкус.
4 куриные грудки
3 зубчика чеснока
400-450 г тертого сыра (лучше чеддер)
2 ст. л. сметаны
соль, перец
немного масла для жарки
1. Поджарьте курицу.
Нарежьте грудку ломтиками, посолите и поперчите. Обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон.
2. Добавьте аромат.
Натрите чеснок и смажьте им готовую курицу. Затем — сметана. Она добавит сочности.
3. Запеките под сыром.
Посыпьте всё тертым сыром, накройте крышкой и оставьте на слабом огне примерно на 10 минут — пока сыр расплавится и слегка запечётся.
4. Подавайте как хотите.
Можно с картофелем, салатом или даже с хрустящим хлебом. Будет вкусно в любом виде.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.
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