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2 ингредиента и никакой суеты — самый лёгкий весенний десерт

1:44
Еда

Хочется лёгкого и красивого десерта, но времени и сил — минимум? Тогда этот весенний рецепт вас спасёт. Никакой выпечки, никаких заморочек — только свежая клубника и нежный маскарпоне. Всего два ингредиента, а эффект — как у изысканного десерта в ресторане.

Пирог с клубникой
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клубникой

Идея в простоте

Этот рецепт буквально создан для теплого сезона, когда на прилавках — спелая и сочная клубника. Она дарит натуральную сладость, а маскарпоне превращает её в шелковистый крем. Идеальное сочетание: лёгкая кислинка + сливочная текстура.

Что нужно:

  • Клубника — спелая, ароматная, лучше органическая

  • Маскарпоне — качественный, желательно итальянский

Важно: клубника должна быть по-настоящему вкусной. Именно от неё зависит финальный вкус — чем ароматнее ягоды, тем ярче будет десерт.

Как готовить:

1.Тщательно вымойте и очистите клубнику.

2.Превратите её в пюре — с помощью блендера или просто разомните вилкой.

3.Добавьте маскарпоне. Пропорции подбирайте на вкус:

  • больше маскарпоне — плотнее и кремовее,
  • больше клубники — нежнее и свежее.

4.Перемешайте до однородности. Можно использовать венчик или миксер.

Фишки подачи:

  • Выложите десерт в прозрачные стаканы или креманки.

  • Украсьте сверху ломтиками клубники и мятой.

  • Можно посыпать щепоткой тёртого шоколада — если хочется "повысить градус".

Такой десерт готовится за считаные минуты, а выглядит эффектно. Идеален для завтрака, перекуса или лёгкого завершения ужина.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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