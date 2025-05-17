2 ингредиента и никакой суеты — самый лёгкий весенний десерт

Хочется лёгкого и красивого десерта, но времени и сил — минимум? Тогда этот весенний рецепт вас спасёт. Никакой выпечки, никаких заморочек — только свежая клубника и нежный маскарпоне. Всего два ингредиента, а эффект — как у изысканного десерта в ресторане.
Этот рецепт буквально создан для теплого сезона, когда на прилавках — спелая и сочная клубника. Она дарит натуральную сладость, а маскарпоне превращает её в шелковистый крем. Идеальное сочетание: лёгкая кислинка + сливочная текстура.
Клубника — спелая, ароматная, лучше органическая
Маскарпоне — качественный, желательно итальянский
Важно: клубника должна быть по-настоящему вкусной. Именно от неё зависит финальный вкус — чем ароматнее ягоды, тем ярче будет десерт.
1.Тщательно вымойте и очистите клубнику.
2.Превратите её в пюре — с помощью блендера или просто разомните вилкой.
3.Добавьте маскарпоне. Пропорции подбирайте на вкус:
4.Перемешайте до однородности. Можно использовать венчик или миксер.
Выложите десерт в прозрачные стаканы или креманки.
Украсьте сверху ломтиками клубники и мятой.
Можно посыпать щепоткой тёртого шоколада — если хочется "повысить градус".
Такой десерт готовится за считаные минуты, а выглядит эффектно. Идеален для завтрака, перекуса или лёгкого завершения ужина.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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