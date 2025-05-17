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Итальянский свадебный суп: идеальное блюдо для уютного вечера — раскроем тайну

2:15
Еда

Итальянский свадебный суп — это не просто блюдо, это настоящий символ домашнего уюта и заботы. Особенно когда на столе появляются ароматные фрикадельки, нежный сельдерей, аппетитный кускус и свежий шпинат. Давайте вместе окунёмся в мир итальянских вкусов и узнаем, как приготовить этот чудесный суп.

Суп с тефтелями
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с тефтелями

Ингредиенты:

  • мясной фарш (например, из говядины или смеси говядины и свинины) — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сухари панировочные — 3 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей (стебель) — 1-2 шт.;
  • овощной или куриный бульон — 1 л;
  • кускус — 100 г;
  • шпинат свежий — 100 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • травы итальянские сушёные (например, базилик, орегано) — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • вода — при необходимости.

Приготовление:

  1. В фарш добавить яйцо, молоко, измельчённый лук, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и итальянские травы. Хорошо перемешать. Сформировать небольшие фрикадельки.
  2. Морковь нарезать соломкой, сельдерей — кубиками. Лук нарезать мелко.
  3. В кастрюле разогреть оливковое масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и сельдерей, обжарить ещё несколько минут.
  4. Влить бульон, довести до кипения. Добавить фрикадельки, лавровый лист. Варить на медленном огне около 20 минут, пока фрикадельки не приготовятся.
  5. Кускус залить кипятком (количество воды зависит от инструкции на упаковке), накрыть и оставить на 5-7 минут. Затем разрыхлить вилкой.
  6. Шпинат вымыть и нарезать. Добавить в суп вместе с кускусом. Посолить и поперчить по вкусу. Варить ещё 5 минут.

Подавать горячим, по желанию можно добавить свежую зелень.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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