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Раскрыт секрет идеально кремового и нежного арахисового масла: нужна только кастрюля и плита

2:50
Еда

Натуральное арахисовое масло обладает множеством преимуществ перед другими вариантами. Оно не содержит добавленных сахаров, масел и консервантов, что делает его более полезным и насыщенным. Многие считают его вкус более выраженным и ореховым. Однако у натурального арахисового масла есть и свои недостатки.

арахисовое масло
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахисовое масло

Одним из главных неудобств является слой масла, который образуется на поверхности и затрудняет его использование. Процесс превращения твёрдого комка в намазываемую массу может напоминать взбивание масла, а не быстрый шаг в приготовлении бутерброда.

Однако существует способ сделать натуральное арахисовое масло кремообразным и удобным для использования без добавления дополнительных ингредиентов. Анна Росситер, создатель контента, делится с yahoo.com простым методом, который требует всего лишь кастрюли, плиты и нескольких минут.

Как исправить консистенцию арахисового масла

По словам Росситер, для достижения нужной текстуры достаточно вылить содержимое банки натурального арахисового масла в кастрюлю, поставить её на средний огонь и постоянно помешивать до получения однородной массы. Этот метод позволяет добиться гладкой и кремообразной консистенции без специальных приспособлений и дополнительных ингредиентов.

Нагревание натурального арахисового масла способствует полному смешиванию масел с молотым арахисом, что устраняет проблему твёрдого комка на дне банки. Кроме того, нагревание высвобождает натуральные масла, придавая маслу тёплый, насыщенный аромат. После нагревания арахисовое масло остаётся гладким и готовым к использованию.

Пошаговый процесс приготовления арахисового масла

Для начала необходимо открыть банку натурального арахисового масла и вылить его содержимое в кастрюлю среднего размера. Затем поставить кастрюлю на средний огонь и начать помешивать. Важно следить за равномерным нагревом, чтобы избежать пригорания. Росситер рекомендует использовать венчик для достижения гладкой текстуры, но подойдёт и большая ложка.

Через пять минут арахисовое масло должно стать однородным и приобрести тёплый ореховый аромат. Как только это произойдёт, огонь следует выключить, а масло перелить обратно в оригинальную банку или в чистую ёмкость с широким горлом.

После этого необходимо дать арахисовому маслу остыть до комнатной температуры и убрать его в холодильник. Этот метод позволяет быстро и легко сделать натуральное арахисовое масло удобным для использования.

Уточнения

Арахисовое масло — это растительное масло, полученное из арахиса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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