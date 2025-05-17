Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут

Это блюдо демонстрирует, что для создания вкусного и сытного обеда необязательно включать мясо. Рецепт можно легко адаптировать, заменив шпинат на кресс-салат или листья свеклы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).
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