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Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут

1:11
Еда

Это блюдо демонстрирует, что для создания вкусного и сытного обеда необязательно включать мясо. Рецепт можно легко адаптировать, заменив шпинат на кресс-салат или листья свеклы.

Шпинат и яйца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шпинат и яйца

Ингредиенты:

  • 4-5 столовых ложек оливкового масла;
  • 2 веточки свежего лука;
  • 1 зубчик свежего чеснока;
  • 2 моркови;
  • 200 г шпината;
  • 300 г булгура;
  • 600 мл бульона;
  • соль и перец по вкусу;
  • 150 г сыра.

Приготовление:

  1. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанные лук, чеснок и морковь до мягкости (4-5 минут).
  2. Добавьте нарезанный шпинат и готовьте, пока он не станет мягким.
  3. Всыпьте промытый булгур, залейте бульоном, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.
  4. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте, пока булгур не впитает всю жидкость.
  5. Подавайте блюдо, посыпав тертым сыром и украсив яйцом пашот. Если вам сложно приготовить яйцо пашот, его можно просто обжарить, советует marica.bg.

Уточнения

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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