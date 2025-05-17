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Талия мечты: 5 чаёв, которые помогут растопить опасный жир – раскройте свою форму

2:49
Еда

Избавиться от жира на животе гораздо сложнее, чем похудеть в целом. Это связано с тем, что висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов, особенно опасен для здоровья. Он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Есть способы уменьшить висцеральный жир. Один из них — включить в рацион определённые виды чая. Они не сжигают жир мгновенно, но содержат антиоксиданты, которые могут ускорить этот процесс.

5 видов чая, которые борются с висцеральным жиром

1. Зелёный чай — ваш помощник в ускорении метаболизма

Если вы уже пьёте зелёный чай, это хорошо. Исследования показывают, что женщины, которые выпивают четыре и более чашек зелёного чая в день, на 44% менее подвержены абдоминальному ожирению. Всё благодаря катехинам — полифенолам, которые ускоряют обмен веществ. Особенно эффективен EGCG. Сочетание зелёного чая с физическими упражнениями усиливает его действие, пишет греческое издание Shape.

2. Улун — чай, который сжигает жир даже во сне

Улун — полуферментированный чай, сочетающий свойства зелёного и чёрного чая. Он содержит полифенолы, способствующие расщеплению жиров. Японские исследования показали, что улун увеличивает метаболизм на 20% даже во время сна.

3. Чёрный чай — классика, помогающая похудеть

Если вы любите чёрный чай, знайте, что он может помочь в борьбе с лишним весом. Полифенолы в его составе обладают антижировыми свойствами. Исследования показали, что женщины, которые пьют по три чашки чёрного чая в день в течение трёх месяцев, отмечают уменьшение объёма талии и снижение веса.

4. Белый чай — мягкий, но эффективный

Белый чай — наименее обработанный вид чая, поэтому он сохраняет больше полезных веществ. Он стимулирует обмен веществ и помогает сжигать жиры. Вместе с зелёным чаем и улуном белый чай способствует общему контролю веса.

5. Пуэр — ферментированный чай из Китая

Пуэр — это ферментированный чёрный чай, который снижает уровень жира в организме и индекс массы тела. Японские исследования показали, что экстракт пуэра помогает уменьшить висцеральный жир и талию.

Важно помнить!

Ни один чай не заменит здоровую диету и физическую активность. Однако он может стать отличным дополнением к вашему рациону, ускоряя обмен веществ и помогая сжигать жиры.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Улун (кит. трад. 烏龍, упр. 乌龙, пиньинь wū lóng, «тёмный дракон»; также оолонг, улунг и уло́нг — ошибочные варианты транслитерации с английского), или цин ча («бирюзовый чай») — полуферментированный чай, который по китайской классификации занимает промежуточное положение между жёлтым и красным.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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