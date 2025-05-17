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Секрет ребристых чипсов раскрыт: форма, которая заставляет есть ещё и ещё

2:03
Еда

Многие люди, даже стремясь к здоровому и сбалансированному питанию, не могут устоять перед отделом закусок в супермаркете, а не перед фруктами и овощами. Особенно это касается чипсов, которые часто становятся любимым лакомством.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

На рынке представлено множество вкусов, форм и марок чипсов, но их можно разделить на два основных типа: классические, то есть гладкие, и деревенские, то есть ребристые. Несмотря на разнообразие, деревенские чипсы пользуются большей популярностью, сообщает runnersworld.com.

Пищевой технолог Джендо Виссер объясняет, что ребристая структура чипсов делает их более хрустящими, что, в свою очередь, создаёт приятное ощущение во рту. Хруст ассоциируется со свежестью, поэтому хрустящая закуска кажется более аппетитной. Это явление наблюдается и с овощами: хрустящие овощи воспринимаются как свежие, а мягкие — как испорченные.

Кроме того, деревенские чипсы имеют более насыщенный вкус и лучше удерживают соль благодаря своей волнистой структуре. Некоторые исследования показывают, что потребители находят деревенские чипсы более солёными и, следовательно, более вкусными, даже если содержание соли в них не отличается от классических чипсов.

Профессор сенсорики и пищевого поведения Кес де Грааф объясняет это инстинктом выживания: организмам нужна соль для поддержания жизни. Соль является неотъемлемым вкусом для людей и вызывает сильное чувство удовлетворения во время еды.

Однако, несмотря на все преимущества деревенских чипсов, их выбор не всегда оправдан. По мнению Виссера, вкус чипсов — это субъективное понятие, и то, что нравится одному человеку, может не подойти другому. Поэтому важно понимать, что выбор чипсов — это вопрос личных предпочтений, а не объективного качества.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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