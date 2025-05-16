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Ешь и худей: 5 секретных перекусов после 40 лет, которые топят жир на животе

3:24
Еда

После 40 лет многие начинают замечать, что жир, который раньше быстро уходил после двух недель тренировок, теперь оседает на животе. Это связано с замедлением метаболизма и гормональными изменениями у женщин, особенно в период перименопаузы. Но это не повод отчаиваться. Главное — правильно питаться. Даже перекусы могут быть полезными.

Намазка
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Намазка

"Перекусы играют важную роль в борьбе с жиром на животе после 40 лет. Они помогают избежать переедания перед ужином, поддерживают уровень сахара в крови и сохраняют мышечную массу", — говорит в беседе с runnersworld.com Джулия Фарре, диетолог и нутрициолог.

Для этого нужно выбирать продукты, богатые белком, клетчаткой и антиоксидантами, а также избегать добавленных сахаров и ультрапереработанных продуктов. Вот несколько быстрых и вкусных перекусов, которые помогут вам сбросить жир на животе.

"Важно также контролировать уровень инсулина, чтобы избежать накопления жира, особенно в области живота", — добавляет эксперт.

Если у вас нет времени или желания готовить сложные блюда, обратите внимание на эти пять полезных и вкусных перекусов, которые помогут контролировать аппетит, поддерживать фигуру и избавиться от жира на животе.

5 полезных перекусов для сжигания жира на животе

1. Натуральный йогурт с красными фруктами и семенами чиа

Это идеальный вариант для тех, кто ищет что-то свежее и питательное. Йогурт содержит белок и полезные бактерии, фрукты — антиоксиданты, а семена чиа богаты клетчаткой и омега-3, что помогает контролировать аппетит, объясняет Фарре. Совет: приготовьте этот перекус заранее и возьмите его с собой на работу или в дорогу.

2. Хумус с морковью, огурцом и красным перцем

Если вы хотите чего-то хрустящего, этот перекус для вас. Хумус из нута содержит растительный белок и клетчатку, а овощи добавляют объем и сытность при низкой калорийности, говорит диетолог. Это отличный выбор для тех, кто хочет перекусить без чувства вины.

3. Горсть орехов и кусочек фрукта

Сочетание сладкого и соленого — идеальный перекус для вашего организма. Орехи содержат полезные жиры, клетчатку и микроэлементы, а фрукты добавляют сладость, объясняет нутрициолог. Важно выбирать натуральные сухофрукты без соли и сахара.

4. Тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и помидорами

Это классический перекус, который всегда выручает. Цельнозерновой хлеб обеспечивает длительное чувство сытости, авокадо содержит полезные жиры, а помидоры — антиоксиданты, говорит эксперт. Для вкуса можно добавить семена кунжута или немного масла.

5. Французский омлет со шпинатом или листьями салата

Этот перекус богат белком и витамином B, что делает его идеальным для поддержания энергии. Омлет легко приготовить, а листья салата могут служить холодным компрессом, отмечает Джулия Фарре. Отличный выбор для позднего ужина или когда нужно что-то сытное и питательное.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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