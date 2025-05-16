Ешь и худей: 5 секретных перекусов после 40 лет, которые топят жир на животе

3:24 Your browser does not support the audio element. Еда

После 40 лет многие начинают замечать, что жир, который раньше быстро уходил после двух недель тренировок, теперь оседает на животе. Это связано с замедлением метаболизма и гормональными изменениями у женщин, особенно в период перименопаузы. Но это не повод отчаиваться. Главное — правильно питаться. Даже перекусы могут быть полезными.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Намазка

"Перекусы играют важную роль в борьбе с жиром на животе после 40 лет. Они помогают избежать переедания перед ужином, поддерживают уровень сахара в крови и сохраняют мышечную массу", — говорит в беседе с runnersworld.com Джулия Фарре, диетолог и нутрициолог.

Для этого нужно выбирать продукты, богатые белком, клетчаткой и антиоксидантами, а также избегать добавленных сахаров и ультрапереработанных продуктов. Вот несколько быстрых и вкусных перекусов, которые помогут вам сбросить жир на животе.

"Важно также контролировать уровень инсулина, чтобы избежать накопления жира, особенно в области живота", — добавляет эксперт.

Если у вас нет времени или желания готовить сложные блюда, обратите внимание на эти пять полезных и вкусных перекусов, которые помогут контролировать аппетит, поддерживать фигуру и избавиться от жира на животе.

5 полезных перекусов для сжигания жира на животе

1. Натуральный йогурт с красными фруктами и семенами чиа

Это идеальный вариант для тех, кто ищет что-то свежее и питательное. Йогурт содержит белок и полезные бактерии, фрукты — антиоксиданты, а семена чиа богаты клетчаткой и омега-3, что помогает контролировать аппетит, объясняет Фарре. Совет: приготовьте этот перекус заранее и возьмите его с собой на работу или в дорогу.

2. Хумус с морковью, огурцом и красным перцем

Если вы хотите чего-то хрустящего, этот перекус для вас. Хумус из нута содержит растительный белок и клетчатку, а овощи добавляют объем и сытность при низкой калорийности, говорит диетолог. Это отличный выбор для тех, кто хочет перекусить без чувства вины.

3. Горсть орехов и кусочек фрукта

Сочетание сладкого и соленого — идеальный перекус для вашего организма. Орехи содержат полезные жиры, клетчатку и микроэлементы, а фрукты добавляют сладость, объясняет нутрициолог. Важно выбирать натуральные сухофрукты без соли и сахара.

4. Тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и помидорами

Это классический перекус, который всегда выручает. Цельнозерновой хлеб обеспечивает длительное чувство сытости, авокадо содержит полезные жиры, а помидоры — антиоксиданты, говорит эксперт. Для вкуса можно добавить семена кунжута или немного масла.

5. Французский омлет со шпинатом или листьями салата

Этот перекус богат белком и витамином B, что делает его идеальным для поддержания энергии. Омлет легко приготовить, а листья салата могут служить холодным компрессом, отмечает Джулия Фарре. Отличный выбор для позднего ужина или когда нужно что-то сытное и питательное.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).



Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.



