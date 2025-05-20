Зимой спасибо скажешь: как спасти зелень за 2 часа

Не любите возиться с шинковкой, фасовкой и сотней пакетиков? Тогда этот способ заморозки зелени — для вас. Минимум усилий — максимум пользы зимой. Просто, быстро и удобно: берёте целый пучок зелени, кидаете в морозилку, и готово. Диета, суп или жаркое — зелень всегда под рукой, как только откроется морозилка.
Идеально подходят:
укроп
петрушка
кинза
мята
шалфей
тимьян
Любые ароматные травы с мягким стеблем, которые вы обычно режете перед подачей.
Промойте зелень под прохладной водой
Хорошо просушите — лишняя влага превратит ароматную траву в лёд
Разложите по пучкам, не перевязывая
Разложите в один слой на доске или полке в морозильной камере
Замораживайте примерно 2 часа
Переложите в контейнер или пакет — и обратно в морозилку
Зелень не смерзается в комок
Можно легко отломить нужное количество веточек
Пучки не занимают много места
Не надо долго готовить заготовки — 10 минут, и готово
По словам Светланы Морозовой, это настоящий способ для лентяев, который даёт максимум комфорта зимой: просто достал нужный пучок и нарезал перед готовкой. Без потерь аромата и вкуса.
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