Зимой спасибо скажешь: как спасти зелень за 2 часа

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Не любите возиться с шинковкой, фасовкой и сотней пакетиков? Тогда этот способ заморозки зелени — для вас. Минимум усилий — максимум пользы зимой. Просто, быстро и удобно: берёте целый пучок зелени, кидаете в морозилку, и готово. Диета, суп или жаркое — зелень всегда под рукой, как только откроется морозилка.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Что можно замораживать так

Идеально подходят:

укроп

петрушка

кинза

мята

шалфей

тимьян

Любые ароматные травы с мягким стеблем, которые вы обычно режете перед подачей.

Как заморозить зелень пучками — пошагово

Промойте зелень под прохладной водой Хорошо просушите — лишняя влага превратит ароматную траву в лёд Разложите по пучкам, не перевязывая Разложите в один слой на доске или полке в морозильной камере Замораживайте примерно 2 часа Переложите в контейнер или пакет — и обратно в морозилку

Почему это удобно

Зелень не смерзается в комок

Можно легко отломить нужное количество веточек

Пучки не занимают много места

Не надо долго готовить заготовки — 10 минут, и готово

По словам Светланы Морозовой, это настоящий способ для лентяев, который даёт максимум комфорта зимой: просто достал нужный пучок и нарезал перед готовкой. Без потерь аромата и вкуса.