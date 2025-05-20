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Зимой спасибо скажешь: как спасти зелень за 2 часа

1:25
Еда

Не любите возиться с шинковкой, фасовкой и сотней пакетиков? Тогда этот способ заморозки зелени — для вас. Минимум усилий — максимум пользы зимой. Просто, быстро и удобно: берёте целый пучок зелени, кидаете в морозилку, и готово. Диета, суп или жаркое — зелень всегда под рукой, как только откроется морозилка.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Что можно замораживать так

Идеально подходят:

  • укроп

  • петрушка

  • кинза

  • мята

  • шалфей

  • тимьян

Любые ароматные травы с мягким стеблем, которые вы обычно режете перед подачей.

Как заморозить зелень пучками — пошагово

  1. Промойте зелень под прохладной водой

  2. Хорошо просушите — лишняя влага превратит ароматную траву в лёд

  3. Разложите по пучкам, не перевязывая

  4. Разложите в один слой на доске или полке в морозильной камере

  5. Замораживайте примерно 2 часа

  6. Переложите в контейнер или пакет — и обратно в морозилку

Почему это удобно

  • Зелень не смерзается в комок

  • Можно легко отломить нужное количество веточек

  • Пучки не занимают много места

  • Не надо долго готовить заготовки — 10 минут, и готово

По словам Светланы Морозовой, это настоящий способ для лентяев, который даёт максимум комфорта зимой: просто достал нужный пучок и нарезал перед готовкой. Без потерь аромата и вкуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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