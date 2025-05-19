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Вкусно, сытно, полезно: десерты, которые не откладываются на талии

1:28
Еда

Мечтаешь о стройной фигуре, но не можешь пройти мимо сладкого? Есть хорошие новости: не все десерты вредны. Некоторые из них — наоборот, помогают сохранять сытость и не дают сорваться на вредные перекусы. Диетолог Максим Ефимов рассказал, какие сладости можно себе позволить даже на диете.

творожная запеканка
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
творожная запеканка

Белок вместо сахара — и вес под контролем

Главное правило — меньше быстрых углеводов, больше белка.

Именно белок:

  • дольше переваривается, давая ощущение сытости

  • не провоцирует скачков инсулина, в отличие от сахара

  • помогает контролировать аппетит и уменьшает тягу к перекусам

По словам эксперта, белковые продукты не только безопасны, но и могут стать помощниками в похудении.

Что можно есть без вреда для фигуры

1. Протеиновые батончики
Удобный формат, минимум сахара, максимум пользы. Главное — выбирать качественные, без скрытых добавок.

2. Творожные запеканки
Нежный вкус, богатство белка и минимум калорий — отличная замена торту.

3. Сырники
Приготовленные без муки и с минимальным количеством сахара — вкусно, сытно и по правилам.

Важно: мера — всё равно важна

Даже полезные десерты стоит употреблять в умеренном количестве. Диета — это не запрет, а баланс. И вкусные решения вполне в него вписываются.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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