Вкусно, сытно, полезно: десерты, которые не откладываются на талии

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаешь о стройной фигуре, но не можешь пройти мимо сладкого? Есть хорошие новости: не все десерты вредны. Некоторые из них — наоборот, помогают сохранять сытость и не дают сорваться на вредные перекусы. Диетолог Максим Ефимов рассказал, какие сладости можно себе позволить даже на диете.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain творожная запеканка

Белок вместо сахара — и вес под контролем

Главное правило — меньше быстрых углеводов, больше белка.

Именно белок:

дольше переваривается, давая ощущение сытости

не провоцирует скачков инсулина, в отличие от сахара

помогает контролировать аппетит и уменьшает тягу к перекусам

По словам эксперта, белковые продукты не только безопасны, но и могут стать помощниками в похудении.

Что можно есть без вреда для фигуры

1. Протеиновые батончики

Удобный формат, минимум сахара, максимум пользы. Главное — выбирать качественные, без скрытых добавок.

2. Творожные запеканки

Нежный вкус, богатство белка и минимум калорий — отличная замена торту.

3. Сырники

Приготовленные без муки и с минимальным количеством сахара — вкусно, сытно и по правилам.

Важно: мера — всё равно важна

Даже полезные десерты стоит употреблять в умеренном количестве. Диета — это не запрет, а баланс. И вкусные решения вполне в него вписываются.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания.

