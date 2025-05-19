Вкусно, сытно, полезно: десерты, которые не откладываются на талии

Мечтаешь о стройной фигуре, но не можешь пройти мимо сладкого? Есть хорошие новости: не все десерты вредны. Некоторые из них — наоборот, помогают сохранять сытость и не дают сорваться на вредные перекусы. Диетолог Максим Ефимов рассказал, какие сладости можно себе позволить даже на диете.
Главное правило — меньше быстрых углеводов, больше белка.
Именно белок:
дольше переваривается, давая ощущение сытости
не провоцирует скачков инсулина, в отличие от сахара
помогает контролировать аппетит и уменьшает тягу к перекусам
По словам эксперта, белковые продукты не только безопасны, но и могут стать помощниками в похудении.
1. Протеиновые батончики
Удобный формат, минимум сахара, максимум пользы. Главное — выбирать качественные, без скрытых добавок.
2. Творожные запеканки
Нежный вкус, богатство белка и минимум калорий — отличная замена торту.
3. Сырники
Приготовленные без муки и с минимальным количеством сахара — вкусно, сытно и по правилам.
Даже полезные десерты стоит употреблять в умеренном количестве. Диета — это не запрет, а баланс. И вкусные решения вполне в него вписываются.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания.
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