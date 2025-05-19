Один приём — и запечённые овощи как в ресторане

Хрустящая корочка, мягкая серединка и аромат, от которого слюнки текут… Запечённые овощи могут быть не просто гарниром, а настоящим звездным блюдом. И чтобы они не вышли сухими и безвкусными, нужен всего один ингредиент — оливковое масло. Да-да, именно оно превращает обычную запеканку в гастрономический кайф.
Секрет в том, чтобы не пересушить овощи и правильно их нарезать:
Картофель, морковь, баклажан и перец лучше всего резать средними кубиками — так они приготовятся быстро, но не развалятся.
Добавьте 3 столовые ложки оливкового масла — и каждый кусочек станет ароматным, с тонкой масляной корочкой.
Соль и перец — по вкусу, а если хочется глубже — обжарьте специи перед добавлением.
Вам понадобится:
2 картофелины
1 морковь
1 баклажан
1 красный болгарский перец
3 ст. л. оливкового масла
соль, перец (и любые специи по желанию)
Как готовить:
Нарежьте овощи кубиками
Смешайте с маслом и специями
Разложите на пергаменте
Запекайте при 200°C — около 25–30 минут
Это блюдо идеально подходит:
как гарнир к мясу или рыбе
как самостоятельная закуска
для вегетарианского меню
и даже для праздничного стола — особенно если поиграть с приправами и цветами овощей
Экспериментируйте, добавляйте кабачки, тыкву, чеснок или тимьян — и каждый раз будет новый вкус!
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