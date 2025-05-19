Один приём — и запечённые овощи как в ресторане

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящая корочка, мягкая серединка и аромат, от которого слюнки текут… Запечённые овощи могут быть не просто гарниром, а настоящим звездным блюдом. И чтобы они не вышли сухими и безвкусными, нужен всего один ингредиент — оливковое масло. Да-да, именно оно превращает обычную запеканку в гастрономический кайф.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Запеченные овощи

Как сделать овощи сочными и яркими

Секрет в том, чтобы не пересушить овощи и правильно их нарезать:

Картофель, морковь, баклажан и перец лучше всего резать средними кубиками — так они приготовятся быстро, но не развалятся.

Добавьте 3 столовые ложки оливкового масла — и каждый кусочек станет ароматным, с тонкой масляной корочкой.

Соль и перец — по вкусу, а если хочется глубже — обжарьте специи перед добавлением.

Простой и эффектный рецепт

Вам понадобится:

2 картофелины

1 морковь

1 баклажан

1 красный болгарский перец

3 ст. л. оливкового масла

соль, перец (и любые специи по желанию)

Как готовить:

Нарежьте овощи кубиками Смешайте с маслом и специями Разложите на пергаменте Запекайте при 200°C — около 25–30 минут

Для ужина и праздника

Это блюдо идеально подходит:

как гарнир к мясу или рыбе

как самостоятельная закуска

для вегетарианского меню

и даже для праздничного стола — особенно если поиграть с приправами и цветами овощей

Экспериментируйте, добавляйте кабачки, тыкву, чеснок или тимьян — и каждый раз будет новый вкус!