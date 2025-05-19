Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наслаждайтесь осенью: лучшие растения для красивых клумб
Учёные узнали секрет долголетия: вот что 12-летнее исследование показывает о старении и мышцах
Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе
Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу
Миллиарды на кону: США внезапно отказались от главного оружия против России
Лучшие друзья: Трамп отказал Европе в санкциях против России после разговора с Путиным
Позови Меланию к телефону: Путин признался в симпатиях к жене Трампа, он не против

Один приём — и запечённые овощи как в ресторане

1:38
Еда

Хрустящая корочка, мягкая серединка и аромат, от которого слюнки текут… Запечённые овощи могут быть не просто гарниром, а настоящим звездным блюдом. И чтобы они не вышли сухими и безвкусными, нужен всего один ингредиент — оливковое масло. Да-да, именно оно превращает обычную запеканку в гастрономический кайф.

Запеченные овощи
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Запеченные овощи

Как сделать овощи сочными и яркими

Секрет в том, чтобы не пересушить овощи и правильно их нарезать:

  • Картофель, морковь, баклажан и перец лучше всего резать средними кубиками — так они приготовятся быстро, но не развалятся.

  • Добавьте 3 столовые ложки оливкового масла — и каждый кусочек станет ароматным, с тонкой масляной корочкой.

  • Соль и перец — по вкусу, а если хочется глубже — обжарьте специи перед добавлением.

Простой и эффектный рецепт

Вам понадобится:

  • 2 картофелины

  • 1 морковь

  • 1 баклажан

  • 1 красный болгарский перец

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • соль, перец (и любые специи по желанию)

Как готовить:

  1. Нарежьте овощи кубиками

  2. Смешайте с маслом и специями

  3. Разложите на пергаменте

  4. Запекайте при 200°C — около 25–30 минут

Для ужина и праздника

Это блюдо идеально подходит:

  • как гарнир к мясу или рыбе

  • как самостоятельная закуска

  • для вегетарианского меню

  • и даже для праздничного стола — особенно если поиграть с приправами и цветами овощей

Экспериментируйте, добавляйте кабачки, тыкву, чеснок или тимьян — и каждый раз будет новый вкус!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Домашние животные
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Новости спорта
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе
Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу
Миллиарды на кону: США внезапно отказались от главного оружия против России
Лучшие друзья: Трамп отказал Европе в санкциях против России после разговора с Путиным
Позови Меланию к телефону: Путин признался в симпатиях к жене Трампа, он не против
Топнул ножкой: Зеленский требует от Трампа ужесточить санкции против РФ
Великое перемирие: Америка раскрыла план Трампа на Россию и Путина
Крах Европы: Евросоюз тонет в конфликте с Россией без помощи США
Венгрия нанесла удар в спину Брюсселю: путь России был поддержан в Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.