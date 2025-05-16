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Что пили в СССР кроме кефира и Байкала: напитки из прошлого, о которых не расскажут в баре

Еда

Кефир — это, конечно, святое. А лимонад "Байкал" — легенда. Но на самом деле палитра советских напитков была куда шире.

Газировка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газировка

Просто современные кофейни с зерном "из Эфиопии ручного сбора" о них почему-то молчат. А зря. Потому что в Советском Союзе пили много, странно и, иногда, неожиданно вкусно. Давайте вспоминать, что именно лилось в стаканы и кружки по ту сторону железного занавеса.

Компот: царь общепита

Сладкий, тёплый, липкий — компот в советской столовой был не напитком, а философией. Варился он из сушёных яблок, груш и чего бог пошлёт. Иногда попадались даже изюминки. Сахара не жалели, витаминов — не было. Зато за 3 копейки — терапия на весь день.

Квас: живой как идея социализма

Настоящий, разливной, из бочки — с пеной, дрожжами и шипением. Стоял летом на каждом углу в пузатых жёлтых бочках с надписью "КВАС". Пили из гранёных стаканов, мытых под струёй из того же крана. Антисанитария? Нет, романтика!

Ситро, "Буратино" и "Тархун"

Лимонад был не просто напитком — он был детским коктейлем счастья. Ситро — для любителей цитрусовой кислинки, "Буратино" — для сладкоежек, а "Тархун" — для продвинутых. Ядерно-зелёный, он пугал своим цветом и завоёвывал сердце.

Кофе "из автомата" — жидкость для храбрецов

Металлический автомат с кнопками. 7 копеек. И — чудо! Тебе выливается что-то горячее, слегка кофейное и подозрительно пенящееся. Вкус? Не важен. Главное — процесс. Кто пил с сахаром, кто — с молоком, но все чувствовали себя немного взрослыми и почти иностранцами.

Ряженка и простокваша: медленные напитки для терпеливых

В стеклянных банках, густые, как утренний туман над Белоруссией. Пить их можно было, но лучше — есть ложкой. Особенно если в них случайно попадались сливки или корочка сверху. Считается, что это был десерт. Хотя дети подозревали обратное.

Шипучки и сухие концентраты

Детское веселье в порошке. Растворяешь в воде ярко-оранжевую или красную субстанцию — и получаешь кислотный напиток, имитирующий "апельсин" или "вишню". Рядом стояли таблетки-шипучки: лимонная кислота, сода, сахар и немного магии.

Лимонад "Дюшес": напиток с претензией

Если "Буратино" был простым деревенским парнем, то "Дюшес" — это уже мелкий буржуа. Грушевая нота, лёгкая кислинка и стеклянная бутылка, которую можно сдать за 12 копеек. Эстетика!

Газировка с сиропом — главная детская интрига

Автомат с двумя кнопками: "газировка" и "с сиропом". Первая — за копейку, вторая — за три. Но победа — когда в "за одну" случайно плеснёт сироп. Это был советский джекпот. Или халява.

СССР пил честно, много и с фантазией. Без фраппучино, без смузи и без латте с овсяным молоком. Зато с душой, из гранёного стакана, и желательно — в очереди. И всё-таки вкус того времени не забывается. Может, дело не в напитках, а в атмосфере, в которой они пились?

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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